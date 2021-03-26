Таллинн повысит зарплаты работникам социальной сферы

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, повышение заработной платы затрагивает 760 человек — более 70 процентов работников социальной сферы города.

”В числе прочих вырастет зарплата сиделок и работников по уходу на дому, социальных ассистентов и других работников социального обеспечения городcких учреждений, — уточнила Бешкина. — За счет повышения окладов работников городских учреждений сферы соцобеспечения мы пытаемся выйти на уровень зарплат, эквивалентный окладам в государственных учреждениях, частном секторе и финансируемых государством учреждениях, оказывающих услуги попечения. Таким образом, при повышении зарплат мы исходим из желания уменьшить разницу в окладах в социальной сфере”.

Распоряжением горуправы на повышение зарплат работников социальной сферы предусмотрено 840 897 евро.

В прошлом году на 20 процентов повысились зарплаты работников по уходу, в 2019 году на 10 процентов выросли оклады работников по уходу городских учреждений социальной опеки, психологов и социальных ассистентов. На протяжении последних трех лет на повышение зарплат работникам сферы социальной опеки из городского бюджета было выделено в общей сложности около 2,7 млн евро.