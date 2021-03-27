Почему вакцинацию Путина не показали? Он нанес себе татуировку или просто боится уколов

23 марта, если верить Пескову, игла вонзилась в священную плоть владыки Верхней и Нижней России. Но всё произошло очень конспиративно, по-чекистски, в режиме глухой тайны. Судьба исполнителей неизвестна. Вот именно из таких ситуаций потом вырастают всякие мифы о старцах Федорах Кузьмичах, Железной маске, воскрешении Осириса. Ослепили исполнителей вакцинации или нет, тоже неизвестно. И сколько игл погнули о железную волю вождя, тоже неизвестно.

Вообще эта таинственность не очень уместна, потому что абсолютно необъяснимо: вот сейчас имидж ”Спутника V”, он существенно потрепан и нуждался бы в таком звездном часе, когда это сделал бы непосредственно Путин.

Он потрепан, с одной стороны, конкурентами, которые продвигают себя и не жалеют ”Спутник V”. И не забывайте, что эта замечательная вакцина до такой степени разведена слюной восторга всяких соловьевых-скабеевых, которые навязчиво впаривают ее человечеству, что с учетом концентрации этой хвалебной слюны, прививаться, конечно, страшно.

Вообще, Путину колоться надо было демонстративно и открыто, потому что уж в чем в чем, а в застенчивости Владимира Владимировича как-то не заподозришь. Он всегда любил посверкать голыми телесами к восторгу провинциальных дур. Он это делал и в лесах, и в полях, и на медосмотрах.

Но у этой таинственности есть три объяснения, как я предполагаю, почему это осталось в тайне. Во-первых, может быть, с тех пор, когда мы видели его в последний раз голым, Владимир Владимирович набил какую-нибудь не слишком приличную татуху и теперь стесняется раздеваться на людях. Это может быть.

Вторая самая правдоподобная версия — что Владимир Владимирович просто боится уколов. А демонстрация закушенной губы и бледности закатанных глаз, она могла бы повредить имиджу великого диктатора, героическому имиджу.