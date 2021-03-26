Тысячи евро для знакомого из соцсетей и звонки от лжеработников банка: доверчивые эстоноземельцы стали жертвами мошенников

Полиции поступило сообщение, что на имя проживающей в Йыгевамаа женщины были оформлены договоры рассрочки на два телефона в двух разных магазинах. Используя личные данные женщины, мошенники причинили ей ущерб в 2258 евро.

38-летняя жительница Тартумаа сообщила полиции, что недавний знакомы в соцсетях попросил у нее помощи в получении одной посылки. Женщина была готова помочь и согласилась. Для того, чтобы получить посылку, ей надо было заплатить 2400 евро, которых у нее не было. Для этого она взяла кредит, но теперь подозревает, что стала жертвой мошенников. Точные детали выяснит уголовное производство.

19 марта жительница Тарту получила звонок от представившегося работником банка человека, который спросил пароли от ее счета в банке якобы для его защиты. Женщина сообщила ему свои пароли и позже обнаружила, что с ее счета исчезли 500 евро. Точные детали выяснит уголовное производство.