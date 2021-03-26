Угарный газ можно обнаружить только при помощи датчика

С большинством других датчиков раз в год нужно производить определенные манипуляции: отреагировать на садящуюся батарейку; купить новую батарейку; установить ее и вернуть датчик на место. Очень часто этот процесс надолго «зависает», и в ожидании новой батарейки датчик лежит на полке и не охраняет вашу семью.

В датчике угарного газа Honeywell удобно то, что после установки о нем можно практически забыть. Они оснащены источниками питания, которые служат, в зависимости от модели, 7 или 10 лет и которые не нужно и, в действительности, невозможно заменить.

Отличные датчики угарного газа можно приобрести в Tamrex . Срок службы сенсора и источника питания, которыми оснащен качественный датчик Honeywell, произведенный в Италии, в зависимости от модели, составляет 7 или 10 лет . Весь долгий срок службы датчика угарного газа покрывается гарантией производителя. Это показатель того, что производитель уверен в качестве и готов отвечать за него в течение длительного времени.

Датчик угарного газа с комплектом таких свойств гарантирует спокойный сон и уверенность в том, что вашей семье ничто не угрожает.

Кажется, что у отравленного человека начинается вирусное заболевание. Симптомы похожи на простуду, но проходят без повышения температуры - легкая головная боль, тошнота, рвота, усталость, но в тяжелых случаях - сильная головная боль, сонливость, учащенный пульс, судороги. При очень высоких концентрациях угарного газа происходит потеря сознания, останавливается дыхание и перестает биться сердце.

Угарный газ образуется при неполном сгорании, в среде с дефицитом кислорода. Опасный и токсичный газ слишком быстро образуется из-за закрытой заслонки печки, газового котла с плохой вытяжкой, неправильно отрегулированной газовой плиты, двигателя автомобиля, работающего в гараже или печи-гриля.

Датчик угарного газа для влажных помещений – IP44

В некоторых домах газовая колонка установлена в ванной комнате. Датчик, устанавливаемый во влажном помещении, должен иметь как минимум класс IP44. Устанавливая датчик угарного газа в ванной, все же следует помнить, что устройство не водостойкое, и его нужно размещать в правильном месте в соответствии с инструкцией по эксплуатации. После приема душа или ванны (когда зеркало запотевает и уровень влажности очень высокий) следует проветривать помещение, поскольку постоянный высокий уровень влажности негативно влияет на любую электронику.

Безопасность семьи – не то, на чем стоит экономить

Выбирая устройства, от которых зависит безопасность вашей семьи, будьте требовательны и критичны. В случае утечки угарного газа первыми начинают плохо себя чувствовать самые слабые: дети, старики, люди, имеющие проблемы с сердцем и дыханием, беременные женщины и домашние животные. Относительно безвредная для полного сил и здорового взрослого человека доза у ребенка может обусловить отравление с тяжелыми последствиями.

Датчик, который вы найдете в обычном продуктовом магазине, по соседству с булками, не лучший вариант, несмотря на привлекательную цену. У низких цен всегда есть причины, и поэтому стоит относиться к ним с недоверием. В таком случае подумайте, на какие компромиссы вы согласны. В эксплуатационной надежности, в удобстве? Или хотите часто менять датчик и согласны с более коротким сроком службы? Чем дешевле датчик, тем он менее надежен и более короток срок службы сенсора и источника питания.

Honeywell гарантирует корректную работу датчика угарного газа на протяжении 7 или 10 лет после покупки или до истечения срока годности устройства, указанного у датчика сбоку (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Кроме того, датчик Honeywell сообщает, когда что-то мешает его работе. Дешевые датчики могут годами висеть на стене, ничем не выдавая свою неисправность. Цена, которую вам придется заплатить за этот дешевый датчик, может оказаться слишком высокой.

NB! Помните, что датчик дыма и датчик угарного газа – это два разных устройства. Датчик угарного газа не заменяет датчика дыма и наоборот. Датчик дыма, как правило, устанавливается на потолке, датчик угарного газа – на стене на уровне дыхательных путей.

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