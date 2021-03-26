Обеспечение пожарной безопасности в многоэтажных жилых домах

Даже сегодня, когда прошло более 10 лет с момента вступления в силу закона, обязывающего иметь детектор дыма, этот маленький спасатель человеческих жизней еще есть не в каждом доме. Не говоря уже о наличии огнетушителей, которых закон и вовсе не требует.

Хорошему владельцу жилья не нужен закон для того, чтобы позаботиться о безопасности своей семьи и своего имущества, поскольку совесть требует куда более надежных мер. Хозяин же или хозяйка с иным отношением не заботится об этом даже в том случае, если закон требует чего-либо под угрозой штрафа.

Тем не менее, порошковый огнетушитель составляет столь же важную часть в едином целом, где информация (сигнал тревоги, издаваемый детектором дыма) и действия (тушение пожара) идут рука об руку и обеспечивают наилучший результат.

Как минимум один огнетушитель в подъезде

Поскольку огнетушитель дома есть не у всех, при необходимости, общий огнетушитель мог бы висеть в подъезде и быть доступен для всех. Если детектор дыма в квартире законопослушного жильца издаст сигнал тревоги и пожар будет действительно обнаружен, то, при немедленном реагировании, на ранней стадии возгорания еще можно предотвратить большой ущерб с помощью огнетушителя.

Каждый руководитель квартирного товарищества знает, с каким трудом владельцы квартир принимают даже минимальные расходы. Тем более, если их игнорирование не влечет за собой наказания (сгоревший дом часто не рассматривается в качестве наказания). И всё же нужно тщательно объяснять различные обстоятельства, при которых один неверный шаг или халатное поведение может поставить под угрозу соседние квартиры и жильцов дома, поскольку разделенная ответственность – это и разделенная безопасность.