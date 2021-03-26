Замените мини-огнетушитель в автомобиле

Эстонское общество уже хорошо развито, и мы как хорошие хозяева готовы сделать следующие шаги вперед по обеспечению пожарной безопасности у себя в автомобиле, дома и на даче. В качестве первого шага пора отказаться от мини-огнетушителей в автомобиле и заменить их на более крупные и эффективные высококачественные огнетушители.

Все, что находится в автомобиле, у нас всегда под рукой для использования в любое время. Если там плохая аптечка первой помощи, то с помощью именно таких плохих средств мы сможем оказать помощь своим близким. Более того, вероятно, с помощью именно таких плохих средств будет оказана первая помощь и нам самим. То же самое касается и огнетушителя.

Не дожидайтесь поправок к закону, чтобы заменить свой старый и слишком маленький огнетушитель в вашем автомобиле на лучший. Ведите себя как хозяин и думайте своей головой.

Почему мини-огнетушителя недостаточно?

С помощью 1-килограммового порошкового огнетушителя вполне можно потушить огонь. Очень умелый и опытный пользователь с хорошей скоростью реакций и твердой рукой прекрасно сможет потушить с помощью такого огнетушителя небольшое возгорание.

Большинство же из нас, столкнувшись с пожаром, теряет самообладание. Мы испытываем проблемы уже при вытягивании предохранителя (шплинта), поскольку, запаниковав, мы крепко сжимаем ручки огнетушителя, между которыми и застревает предохранитель. Чем сильнее мы тянем за предохранитель, тем крепче нам приходится держаться и за ручки. Но, находясь в замешательстве, мы не понимаем, почему мы не можем воспользоваться огнетушителем.