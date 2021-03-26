Номер регистратуры Нарвской больницы по записи на вакцинацию от COVID-19 перегружен. Открыты два дополнительных номера

Два дополнительных номера открыты только в течение сегодняшнего дня:

35 727 78

35 727 79

Вакцинация пройдет на этих выходных по предварительной регистрации и только для жителей 70 лет и старше из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ!

Также на вакцинацию можно зарегистироваться с помощью дигитальной регистратуры (просьба помочь в этом своим пожилым родственникам).

Нарвский центр вакцинации в субботу и воскресенье будет открыт с 9.00 до 17.00 по адресу Хайгла, 1. На входе вас встретят и объяснят, куда идти дальше.

Всего для вакцинации в субботу и воскресенье в трех медицинских центрах имеется 2000 доз вакцины Moderna против вируса COVID-19. В Нарве вакцинацией занимаются Нарвская больница и Нарвский центр семейной медицины, в Силламяэ вакцинация проходит в Силламяэском медицинском центре Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus (семейные врачи), а люди из группы риска в Нарва-Йыэсуу вакцинируются договорным партнером Больничной кассы Tervisekeskus Corrigo.

Нарвская больница планирует вакцинировать в выходные дни до 800 человек, Нарвский центр семейной медицины — 400 человек, Силламяэский медицинский центр Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus — 100, а медицинский центр Tervisekeskus Corrigo — 400. Важно знать, что если человек получил первую дозу вакцины, он может получить и вторую дозу.

Время для вакцинации также можно забронировать самостоятельно по нижеприведенным телефонным номерам, также необходимо позвонить по этим же номерам в выходные дни в случае, если оказалось, что человек не может прийти на вакцинацию в назначенное время.

Записаться на вакцинацию в Нарвской больнице можно с 9:00 до 17:00 часов по телефону 356 1144.

В Нарвский центр семейной медицины можно позвонить для регистрации по номеру 35 614 50.

Медицинский центр Corrigo проводит вакцинацию в Нарва-Йыэсуу. Забронировать время для вакцинации можно в общегосударственной дигитальной регистратуре digilugu.ee, или позвонив по телефону 333 1100 в будние дни с 8:00 до 16:30, а в выходные дни — по телефону 5389 3520.