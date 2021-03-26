26.03.2021, 10:52
ФОТО | В Ляэне-Вирумаа загорелась грузовая техника
Foto: Päästeamet
В четверг спасателям пришлось выехать в поселок Винни в Ляэне-Вирумаа, где открытым пламенем пылал фронтальный погрузчик.
25 марта в 16:24 спасатели получили вызов в поселок Винни, где открытым пламенем пылал фронтальный погрузчик. Была опасность, что огонь может перекинуться на лежащие неподалеку груды древесной щепы.
Спасатели ликвидировали возгорание к 17:21 и предотвратили распространение огня. Причины пожара выяснит следствие.