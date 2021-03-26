Э-страхованием транспортных средств больше всего пользуются пенсионеры и мотоциклисты

”Логика э-страхования проста — если машина или мотоцикл стоит, то платить страховые платежи не нужно. Цена страхования формируется на основании того, сколько дней человек использует транспортное средство. Мы видим, что такой метод может быть особенно необходимым как раз сейчас, когда ограничения значительно ужесточились, так как люди больше работают в домашних офисах и, скорее всего, используют машину реже или менее регулярно. Это подтверждает и статистика, так как за год количество пользователей э-страхования выросло на 45 процентов”, — сказала руководитель по проектам отдела по партнерским отношениям ERGO Надежда Вярк.

Она объяснила, что э-страхование очень хорошо подходит, например, для владельцев мопедов, хобби-машин и мотоциклов, которые могут активировать страхование весной, когда погода становится более приятной. Кроме того, такой вариант хорошо подходит для пожилых людей, которые используют машину главным образом в бесснежный сезон, а также для семей, у которых есть несколько машин, одна из которых не используется ежедневно.

Вярк подтвердила, что во время использования транспортного средства не стоит опасаться применения слишком высокого тарифа. ”Цена э-страхования не будет выше цены обычного страхования даже в случае ежедневного использования транспортного средства”, — отметила Вярк.

По результатам исследования, проведенного среди клиентов ERGO в июне прошлого года, выяснилось, что 89 процентов клиентов были довольны э-страхованием своего транспортного средства. Почти половина респондентов использовали э-страхование по меньшей мере 12 месяцев, и в своих отзывах они оценили прежде всего удобство и простоту использования мобильного приложения.