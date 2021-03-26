Экономист: чем меньше люди будут копить на свою пенсию, тем раньше государство будет вынуждено повысить налоги

Доля людей, получающих пенсию по старости, в уездах и влияние на экономику уезда будут очень разными. Согласно прогнозу Департамента статистики Эстонии, через 20 лет в Эстонии будет жить на 2% меньше людей. Больше жителей тогда будет только в Харьюском и Тартуском уездах, но в 8 из 15 уездов количество людей уменьшится в среднем почти на четверть. Если в настоящее время доля людей старше 65 лет в этих восьми уездах составляет 24%, то через 20 лет она составит 37%. Даже если этот прогноз неточен и слишком пессимистичен, он всё же показывает тенденцию и масштабы проблем, которые ждут нас через десятилетия. Потребление пенсионерами товаров и услуг, а также жилищные инвестиции, как правило, ниже, чем у лиц трудоспособного возраста. Это будет во всё большей степени влиять на местный спрос и бизнес, а также на средства к существованию местных органов власти. Таким образом, помимо перераспределения доходов между людьми, сюда следует добавить усиливающееся перераспределение доходов между регионами. По крайней мере, в нынешнем коалиционном соглашении между Партией реформ и Центристской партией ”сокращение социального, экономического и регионального неравенства” считается важным.