Экономист: чем меньше люди будут копить на свою пенсию, тем раньше государство будет вынуждено повысить налоги
Являются ли деньги, собранные на пенсию, и уровень жизни в пенсионном возрасте личным делом каждого или это скорее ответственность общества, и управлять процессом должно государство? Ответственность лежит как на человеке, так и на государстве. В то время как человек трудоспособного возраста, как правило, может сам решать, как получать доход, у многих пожилых людей возможности гораздо более ограничены.
Собирая деньги на пенсию, рассчитывать только на государство не стоит
Основная цель государственного пенсионного страхования Эстонии — обеспечить человеку достаточный доход для выхода на пенсию. Это цель многих пенсионных систем. В то же время и сами люди должны быть на раннем этапе (именно на раннем) вовлечены в процесс формирования своей будущей пенсии, поскольку размер государственной пенсии всё больше ограничивается возможностями государственных финансов. В своём прошлогоднем обзоре пенсий (OECD Pensions Outlook 2020) ОЭСР рекомендует политикам обеспечить людям возможность продолжать делать пенсионные накопления. Таким образом, основной целью пенсионной системы должно быть предотвращение бедности среди пожилых людей и обеспечение их адекватным доходом.
Однако, откладывая деньги на пенсию, нельзя полагаться только на государство, и государство не должно гарантировать людям роскошную пенсию. Это было бы просто слишком дорого и потребовало бы очень большого перераспределения денег. Несмотря на то, что начиная с 2027 года пенсионный возраст будет связан с увеличением продолжительности жизни, количество и доля людей пенсионного возраста в народонаселении и по отношению к количеству людей трудоспособного возраста в ближайшие десятилетия увеличится. Таким образом, многим, вероятно, уже ясно, что люди трудоспособного возраста должны будут финансировать всё большее количество пенсионеров.
Государственная пенсионная система становится всё большим бременем
Если уже сейчас 16% общих расходов государственного бюджета Эстонии тратится на пенсии по старости, то в будущем эта доля может стать ещё больше. В проведённом пару лет назад сравнении стран Эстония по доле расходов на пожилых людей в общих государственных расходах и ВВП оказалась в последней четверти стран — членов Европейского союза. В результате по доле людей старше 65 лет, входящих в группу риска бедности (почти 45%) Эстония находится на третьем месте в Европейском союзе после Латвии и Болгарии, и эта доля увеличилась в последние годы. Если мы сравним располагаемый доход людей старше 65 лет в Эстонии с доходом людей до 65 лет, он будет самым низким в Европейском союзе, и мы находимся в последней трети стран — членов ЕС по коэффициенту замещения пенсий по старости, т. е. по их доле в предпенсионном доходе.
Низкие пенсии — одна из причин, по которым в Эстонии самый высокий в Европейском союзе уровень занятости среди людей старше 65 лет (14%). Конечно, такая высокая доля обусловлена также гибкостью трудового законодательства и нехваткой рабочей силы в бескризисные годы. Такой высокий уровень занятости пожилых людей можно рассматривать как желание и потребность работать. Однако плохое состояние государственных финансов в результате экономического кризиса ограничивает рост социальных расходов. Таким образом, в долгосрочной перспективе будет становиться всё труднее поддерживать текущий уровень пенсий по первой ступени, и давление в направлении повышения налогов совершенно очевидно.
Недостаточная подготовка к выходу на пенсию может иметь разрушительные последствия для некоторых уездов
Доля людей, получающих пенсию по старости, в уездах и влияние на экономику уезда будут очень разными. Согласно прогнозу Департамента статистики Эстонии, через 20 лет в Эстонии будет жить на 2% меньше людей. Больше жителей тогда будет только в Харьюском и Тартуском уездах, но в 8 из 15 уездов количество людей уменьшится в среднем почти на четверть. Если в настоящее время доля людей старше 65 лет в этих восьми уездах составляет 24%, то через 20 лет она составит 37%. Даже если этот прогноз неточен и слишком пессимистичен, он всё же показывает тенденцию и масштабы проблем, которые ждут нас через десятилетия. Потребление пенсионерами товаров и услуг, а также жилищные инвестиции, как правило, ниже, чем у лиц трудоспособного возраста. Это будет во всё большей степени влиять на местный спрос и бизнес, а также на средства к существованию местных органов власти. Таким образом, помимо перераспределения доходов между людьми, сюда следует добавить усиливающееся перераспределение доходов между регионами. По крайней мере, в нынешнем коалиционном соглашении между Партией реформ и Центристской партией ”сокращение социального, экономического и регионального неравенства” считается важным.
Развитие пенсионной системы требует тщательно управляемой и постоянно контролируемой деятельности
В перспективе десятилетий расчёт пенсии может быть только очень приблизительным и общим. Однако, по текущим оценкам, кажется очевидным, что худший вариант накопления денег для пенсии — это приостановить выплаты во вторую пенсионную ступень, вывести из неё деньги и не вкладывать их в третью ступень. Сбор средств во второй ступени обеспечивает более высокую пенсию по сравнению с первой ступенью, а самая высокая пенсия будет у тех, кто вкладывает средства в пенсионные фонды всех трёх ступеней. Конечно, положительно то, что интерес частных лиц к инвестированию увеличился. В прошлом году резко увеличилось количество инвесторов в третью пенсионную ступень. Хотя количество счетов ценных бумаг за последние годы увеличилось, участие жителей Эстонии на финансовых рынках всё ещё относительно невелико. Получение надбавки к пенсии на финансовых рынках, обычно относится к очень далёкой перспективе и является сложной задачей. Поэтому такую возможность следует рассматривать только как один из вариантов.
Создание и развитие пенсионной системы требует тщательно управляемой и постоянно контролируемой деятельности, в которую вносят вклад как государство, так и частные лица. Государству не обязательно делать за людей абсолютно всё, так как это было бы слишком дорого. Но государство может помочь большому количеству людей сделать такой выбор, который позволит им жить на достойную пенсию, а также вносить свой вклад в экономический рост.