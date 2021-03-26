За сутки в Эстонии выявлен 1151 случай заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 709 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 530 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 114, в Ляэне-Вирумаа — 89, в Тартумаа — 51, в Пярнумаа — 34 и в Рапламаа — 30 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 15, в Пылвамаа и на Сааремаа — по 13, в Ляэнемаа и Вырумаа — по 11, в Валгамаа — девять, в Вильяндимаа — восемь и на Хийумаа — два новых случая заражения. У 26 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1452,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

За сутки в больницах открыли 78 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 699 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 185 910 человек, две дозы получили 59 695 человек.

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