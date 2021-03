Морские грузоперевозки резко подорожали из-за блокировки Суэцкого канала

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд. Ранее сообщалось, что вокруг Ever Given начали углублять дно.