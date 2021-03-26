ВИДЕО: Россиянки одержали тройную победу, у Кийбус олимпийский билет

После короткой программы Щербакова выигрывала у лидера японской команды Рики Кихиры два балла, однако соперничества между ними в произвольной не получилось. Выступавшая предпоследней Кихира допустила несколько серьезных ошибок и откатилась за пределы первой шестерки.

"Русская ракета" выиграла произвольную программу

В произвольной программе лучший результат показала Александра Трусова, которая после первого дня занимала лишь 12-е место. "Русская ракета" пошла на риск, попытавшись выполнить сразу 5 четверных прыжков!

Как и остальные претендентки на медали, подопечная Евгения Плющенко не избежала падения, но за счет двух чисто выполненных четверных, один из которых был в каскаде, она взлетела на пьедестал почета.

Трусова проиграла по сумме двух программ Щербаковой 16 баллов. Именно столько она уступила ей в первый день турнира.

Королева тройных акселей вернулась на пьедестал

Самый большой сюрприз чемпионата мира - серебро 24-летней Елизаветы Туктамышевой. Ученица Алексея Мишина сделала ставку в произвольной программе на два тройных акселя. Выполнила она их успешно, но Туктамышева упала в середине выступления с тройного флипа.

Последний раз на чемпионате мира петербургская одиночница выступала в 2015 году - тогда она выиграла золотую медаль. Спустя 6 лет королева тройных акселей вернулась на пьедестал.

Щербакова сделала себе подарок ко дню рождения

Щербакова завершала выступление одиночниц в произвольной программе. На первой же минуте выступления подопечная Этери Тутберидзе упала с четверного прыжка, но все следующие элементы, в том числе три каскада, два из которых были во второй части программы, она выполнила успешно.

Завоевав золотую медаль на дебютном чемпионнате мира, Шербакова сделала себе отличный подарок ко дню рождения - 28 марта москвичке исполнится 17 лет.