ВИДЕО: Россиянки одержали тройную победу, у Кийбус олимпийский билет(55)
После короткой программы Щербакова выигрывала у лидера японской команды Рики Кихиры два балла, однако соперничества между ними в произвольной не получилось. Выступавшая предпоследней Кихира допустила несколько серьезных ошибок и откатилась за пределы первой шестерки.
"Русская ракета" выиграла произвольную программу
В произвольной программе лучший результат показала Александра Трусова, которая после первого дня занимала лишь 12-е место. "Русская ракета" пошла на риск, попытавшись выполнить сразу 5 четверных прыжков!
Как и остальные претендентки на медали, подопечная Евгения Плющенко не избежала падения, но за счет двух чисто выполненных четверных, один из которых был в каскаде, она взлетела на пьедестал почета.
Трусова проиграла по сумме двух программ Щербаковой 16 баллов. Именно столько она уступила ей в первый день турнира.
Королева тройных акселей вернулась на пьедестал
Самый большой сюрприз чемпионата мира - серебро 24-летней Елизаветы Туктамышевой. Ученица Алексея Мишина сделала ставку в произвольной программе на два тройных акселя. Выполнила она их успешно, но Туктамышева упала в середине выступления с тройного флипа.
Последний раз на чемпионате мира петербургская одиночница выступала в 2015 году - тогда она выиграла золотую медаль. Спустя 6 лет королева тройных акселей вернулась на пьедестал.
Щербакова сделала себе подарок ко дню рождения
Щербакова завершала выступление одиночниц в произвольной программе. На первой же минуте выступления подопечная Этери Тутберидзе упала с четверного прыжка, но все следующие элементы, в том числе три каскада, два из которых были во второй части программы, она выполнила успешно.
Завоевав золотую медаль на дебютном чемпионнате мира, Шербакова сделала себе отличный подарок ко дню рождения - 28 марта москвичке исполнится 17 лет.
Напомним, что на последнем чемпионате Европы, который проходил год назад в Австрии, россиянки также заняли весь пьедестал почета. Золотую медаль тогда завоевала Алена Косторная, опередившая Щербакову и Трусову. Все фигуристки занимались в Центре спорта и образования "Самбо-70" у Тутберидзе.
В межсезонье Трусова ушла к Плющенко, затем по этому маршруту проследовала Косторная, однако долго там Алена не задержалась. Не попав на чемпионат мира, Косторная решила вернуться к Тутберидзе. Теперь руководители "Самбо-70" зовут назад Трусову. Война тренерских кланов в российском фигурном катании, похоже, далека от завершения.
Кийбус качественно откатала программу
Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус на хорошем уровне откатала произвольную программу, показав в ней 12-й результат. Несмотря на ошибку в конце выступления, она установила личное достижение - 121,82.
По сумме двух программ 18-летняя фигуристка набрала 181,47 балла. С этим результатом ученица Анны Леванди заняла 14-е место и завоевала пропуск на Олимпиаду-2022, которая запланирована в Пекине.
Два года назад на своем дебютном чемпионате мира Кийбус показала 22-й результат. Если Эва и дальше будет прогрессировать таким темпом, то через год вполне может попасть в ТОП-10. Напомним, что лучший результат в истории эстонского женского одиночного катания принадлежит Елене Глебовой - в 2012 году под руководством Игоря Крокавца она заняла на чемпионате мира Ницце 13-е место.
Чемпионат мира - Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46
3. Александра Трусова (Россия) – 217,20
4. Карен Чен (США) – 208,63
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 208,44
6. Каори Сакамото (Япония) – 207,80
7. Рика Кихира (Япония) – 205,70
8. Ольга Микутина (Австрия) – 198,77
9. Брэди Теннелл (США) – 197,81
10. Хэ Ин Ли (Корея) – 193,44
11. Ким Йе Лим (Корея) – 191,78
12. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 189,46
13. Маделин Скиза (Канада) – 185,78
14. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 181,47
15. Йозефин Тальегард (Швеция) – 178,10
16. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 174,50
17. Александра Фейгин (Болгария) – 173,52
18. Николь Шотт (Германия) – 172,80
19. Сатоко Мияхара (Япония) – 172,30
20. Алина Урушадзе (Грузия) – 169,01...
24. Йенни Сааринен (Финляндия) – 146,54