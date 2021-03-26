СЕГОДНЯ: Кийбус, Щербакова и Кихира выступят в произвольной программе

После короткой программы лидирует в Стокгольме россиянка Анна Щербакова (81,00), опережающая японку Рику Кихира (79,08) и свою соотечественницу Елизавету Туктамышеву (78,86).

Щербакова и Кихира намерены использовать четверные прыжки в своих программах, Туктамышева делает ставку на два тройных акселя (отдельно и в каскаде) - этот элемент повышенной сложности также оценивается очень высоко. Сильнейшая группа участниц выйдет на лед в 22:00. Завершать женский турнир будет выигравшая произвольную программу Щербакова.

Еще одна представительница российского фигурного катания Александра Трусова после первого дня на 12-м месте (64,82). В арсенале "Русской ракеты" разнообразные четверные прыжки, однако чистые прокаты пока ей на международных стартах не удаются. Трусова будет открывать выступление предпоследней группы фигуристок (21:10).

Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус заняла в короткой программе 19-е место (59,65). Она выйдет на лед в конце первой группы участниц (19:45). Если подопечная Анны Леванди сохранит за собой место в ТОП-20, то с большой долей вероятности получит олимпийскую лицензию.