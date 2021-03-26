Зимние виды
26.03.2021, 23:00

Россиянки одержали тройную победу, Кийбус завоевала олимпийский билет

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Anna Shcherbakova
Anna Shcherbakova
TASS
На чемпионате мира по фигурному катанию весь пьедестал почета в женском одиночном разряде заняли россиянки. Золотую медаль завоевала в Стокгольме дебютантка мирового первенства Анна Щербакова - 233,17, опередившая Елизавету Туктамышеву (220,46) и Александру Трусову (217,20).

После короткой программы Щербакова выигрывала у лидера японской команды Рики Кихиры два балла. Однако соперничества между ними не получилось. Выступавшая в произвольной программе предпоследней Кихира допустила несколько серьезных ошибок и откатилась за пределы первой шестерки.

"Русская ракета" выиграла произвольную программу
В произвольной программе лучший результат показала Александра Трусова, которая после первого дня занимала лишь 12-е место. "Русская ракета" пошла на риск, попытавшись выполнить 5 четверных прыжков. Как и остальные претендентки на медали, подопечная Евгения Плющенко не избежала падения, но за счет двух чисто выполненных четверных прыжков, один из которых был в каскаде, она взлетела на пьедестал почета.

Трусова проиграла по сумме двух программ Щербаковой 16 баллов. Именно столько она уступила ей в первый день турнира.

Королева тройных акселей вернулась на пьедестал
Самый большой сюрприз чемпионата мира - серебро 24-летней Елизаветы Туктамышевой. Подопечная Алексея Мишина сделала ставку в произвольной программе на два тройных акселей. Выполнила она их успешно, но Туктамышева упала в середине выступления с тройного флипа.

Последний раз на чемпионате мира петербургская одиночница выступала в 2015 году - тогда она выиграла золотую медаль. Спустя 6 лет Туктамышева вернулась на призовой подиум.

Щербакова сделала себе подарок ко дню рождения
Щербакова завершала выступление одиночниц в произвольной программе. На первой же минуте выступления пождопечная Этери Тутберидзе упала с четверного прыжка, но все следующие элементы, в том числе три каскада, два из которых были во второй части программы, онеа выполнила успешно.

Завоевав золотую медаль на дебютном чемпионнате мира, Шербакова сделала себе хороший подарок ко дню рождения - 28 марта москвичке исполнится 17 лет.

Кийбус качественно откатала программу
Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус на хорошем уровне откатала произвольную программу, показав в ней 12-й результат. Несмотря на ошибку в конце выступления, она установила личное достижение - 121,82.

По сумме двух программ подопечная Анны Леванди набрала 181,47 балла. С этим результатом она заняла 14-е место и завоевала пропуск на Олимпиаду-2022, которая запланирована в Пекине.

Чемпионат мира - Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46

3. Александра Трусова (Россия) – 217,20

4. Карен Чен (США) – 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) – 207,80

7. Рика Кихира (Япония) – 205,70

8. Ольга Микутина (Австрия) – 198,77

9. Брэди Теннелл (США) – 197,81

10. Хэ Ин Ли (Корея) – 193,44

11. Ким Йе Лим (Корея) – 191,78

12. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 189,46

13. Маделин Скиза (Канада) – 185,78

14. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 181,47

15. Йозефин Тальегард (Швеция) – 178,10

16. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 174,50

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