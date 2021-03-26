Россиянки одержали тройную победу, Кийбус завоевала олимпийский билет

После короткой программы Щербакова выигрывала у лидера японской команды Рики Кихиры два балла. Однако соперничества между ними не получилось. Выступавшая в произвольной программе предпоследней Кихира допустила несколько серьезных ошибок и откатилась за пределы первой шестерки.

"Русская ракета" выиграла произвольную программу

В произвольной программе лучший результат показала Александра Трусова, которая после первого дня занимала лишь 12-е место. "Русская ракета" пошла на риск, попытавшись выполнить 5 четверных прыжков. Как и остальные претендентки на медали, подопечная Евгения Плющенко не избежала падения, но за счет двух чисто выполненных четверных прыжков, один из которых был в каскаде, она взлетела на пьедестал почета.

Трусова проиграла по сумме двух программ Щербаковой 16 баллов. Именно столько она уступила ей в первый день турнира.

Королева тройных акселей вернулась на пьедестал

Самый большой сюрприз чемпионата мира - серебро 24-летней Елизаветы Туктамышевой. Подопечная Алексея Мишина сделала ставку в произвольной программе на два тройных акселей. Выполнила она их успешно, но Туктамышева упала в середине выступления с тройного флипа.

Последний раз на чемпионате мира петербургская одиночница выступала в 2015 году - тогда она выиграла золотую медаль. Спустя 6 лет Туктамышева вернулась на призовой подиум.

Щербакова сделала себе подарок ко дню рождения

Щербакова завершала выступление одиночниц в произвольной программе. На первой же минуте выступления пождопечная Этери Тутберидзе упала с четверного прыжка, но все следующие элементы, в том числе три каскада, два из которых были во второй части программы, онеа выполнила успешно.

Завоевав золотую медаль на дебютном чемпионнате мира, Шербакова сделала себе хороший подарок ко дню рождения - 28 марта москвичке исполнится 17 лет.