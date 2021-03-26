Россиянки одержали тройную победу, Кийбус завоевала олимпийский билет(13)
После короткой программы Щербакова выигрывала у лидера японской команды Рики Кихиры два балла. Однако соперничества между ними не получилось. Выступавшая в произвольной программе предпоследней Кихира допустила несколько серьезных ошибок и откатилась за пределы первой шестерки.
"Русская ракета" выиграла произвольную программу
В произвольной программе лучший результат показала Александра Трусова, которая после первого дня занимала лишь 12-е место. "Русская ракета" пошла на риск, попытавшись выполнить 5 четверных прыжков. Как и остальные претендентки на медали, подопечная Евгения Плющенко не избежала падения, но за счет двух чисто выполненных четверных прыжков, один из которых был в каскаде, она взлетела на пьедестал почета.
Трусова проиграла по сумме двух программ Щербаковой 16 баллов. Именно столько она уступила ей в первый день турнира.
Королева тройных акселей вернулась на пьедестал
Самый большой сюрприз чемпионата мира - серебро 24-летней Елизаветы Туктамышевой. Подопечная Алексея Мишина сделала ставку в произвольной программе на два тройных акселей. Выполнила она их успешно, но Туктамышева упала в середине выступления с тройного флипа.
Последний раз на чемпионате мира петербургская одиночница выступала в 2015 году - тогда она выиграла золотую медаль. Спустя 6 лет Туктамышева вернулась на призовой подиум.
Щербакова сделала себе подарок ко дню рождения
Щербакова завершала выступление одиночниц в произвольной программе. На первой же минуте выступления пождопечная Этери Тутберидзе упала с четверного прыжка, но все следующие элементы, в том числе три каскада, два из которых были во второй части программы, онеа выполнила успешно.
Завоевав золотую медаль на дебютном чемпионнате мира, Шербакова сделала себе хороший подарок ко дню рождения - 28 марта москвичке исполнится 17 лет.
Кийбус качественно откатала программу
Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус на хорошем уровне откатала произвольную программу, показав в ней 12-й результат. Несмотря на ошибку в конце выступления, она установила личное достижение - 121,82.
По сумме двух программ подопечная Анны Леванди набрала 181,47 балла. С этим результатом она заняла 14-е место и завоевала пропуск на Олимпиаду-2022, которая запланирована в Пекине.
Чемпионат мира - Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46
3. Александра Трусова (Россия) – 217,20
4. Карен Чен (США) – 208,63
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 208,44
6. Каори Сакамото (Япония) – 207,80
7. Рика Кихира (Япония) – 205,70
8. Ольга Микутина (Австрия) – 198,77
9. Брэди Теннелл (США) – 197,81
10. Хэ Ин Ли (Корея) – 193,44
11. Ким Йе Лим (Корея) – 191,78
12. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 189,46
13. Маделин Скиза (Канада) – 185,78
14. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 181,47
15. Йозефин Тальегард (Швеция) – 178,10
16. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 174,50