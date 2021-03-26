Зимние виды
26.03.2021, 02:00

Какие денежные призы получают фигуристы на чемпионате мира?

 
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Ago Tammik
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, лучшие фигуристы, помимо медалей, получают еще и денежные призы.

Призовой фонд чемпионата мира в Стокгольме составляет 886 000 долларов. Денежные призы в каждом разряде фигурного катания получают 6 лучших фигуристов и дуэтов.

Женщины и мужчины

1-е место 64 000 USD

2-е место 47 000

3-е место 33 000

4-е место 19 000

5-е место 11 000

6-е место 8000

Пары и танцы (на дуэт)

1-е место 90 000 USD

2-е место 65 000

3-е место 45 000

4-е место 26 000

5-е место 16 000

6-е место 10 000

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