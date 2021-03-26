26.03.2021, 02:00
Какие денежные призы получают фигуристы на чемпионате мира?
Foto: Ago Tammik
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, лучшие фигуристы, помимо медалей, получают еще и денежные призы.
Призовой фонд чемпионата мира в Стокгольме составляет 886 000 долларов. Денежные призы в каждом разряде фигурного катания получают 6 лучших фигуристов и дуэтов.
Женщины и мужчины
1-е место 64 000 USD
2-е место 47 000
3-е место 33 000
4-е место 19 000
5-е место 11 000
6-е место 8000
Пары и танцы (на дуэт)
1-е место 90 000 USD
2-е место 65 000
3-е место 45 000
4-е место 26 000
5-е место 16 000
6-е место 10 000