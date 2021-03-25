SEB начнет прием заявлений об открытии пенсионного инвестиционного счета с 1 апреля
С помощью пенсионного инвестиционного счета клиенты смогут самостоятельно инвестировать свои деньги из пенсионной ступени и, при условии, что они продолжат вносить 2%-ные взносы во II ступень, государство будет добавлять к ним 4% за счет социального налога. Накопленные пенсионные активы можно будет перечислить на счет без подоходного налога и платы за услугу. Кроме того, данная система позволяет диверсифицировать пенсионные вложения, поскольку средства могут храниться как на пенсионном инвестиционном счете, так и в паях нескольких пенсионных фондов.
”Проведенные SEB опросы клиентов показали, что около трети сегодняшних вкладчиков пенсионных фондов хотят самостоятельно принимать инвестиционные решения в отношении своих пенсионных активов и, таким образом, брать на себя ответственность за обеспечение своего материального благосостояния после выхода на пенсию. Мы видим, что интерес жителей Эстонии к инвестиционной сфере растет, и новое решение в виде пенсионного инвестиционного счета является хорошей альтернативой, особенно для опытных или энергичных инвесторов, которые хотят более широко инвестировать свои пенсионные активы”, — говорит Айнар Леппянен, член правления SEB Pank.
По закону инвестиции можно будет делать с сентября
Хотя заявление на открытие пенсионного инвестиционного счета можно подать уже в апреле, по закону все поступления на пенсионный инвестиционный счет произойдут в сентябре 2021 года, после чего можно будет начать инвестировать пенсионные активы самостоятельно.
Посредством пенсионного инвестиционного счета SEB предлагает своим клиентам, ведущим пенсионное накопление, очень широкий спектр инвестиционных возможностей с конкурентоспособными платами и понятным ценообразованием. Кроме того, SEB предлагает возможность составить список ценных бумаг, который поможет вам отслеживать выбранные ценные бумаги.
”Поскольку деньги на пенсионный инвестиционный счет поступят только через пять месяцев, это время стоит использовать с умом. Начинающий инвестор может улучшить свои инвестиционные знания, ознакомиться с рекомендациями экспертов. Дополнительную информацию можно найти в социальных сетях и на сайте SEB. Весной мы также представим совершенно новое цифровое решение для инвестирования. Поэтому сегодня не стоит принимать окончательных решений по ценным бумагам, которые вы сможете реализовать только осенью, а лучше подождать и постараться довести свою инвестиционную стратегию до совершенства”, — добавляет Леппянен.
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