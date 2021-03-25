Звонки "из банка" обернулись ущербом в несколько тысяч евро

23 марта в Таллинне в Пыхья-Таллинне 73-летней женщине позвонили с номера +3727652047. Неизвестная женщина, говорившая по-русски, представилась сотрудницей Swedbank и сообщила, что кто-то пытается перевести деньги с ее счета и на счет надо установить дополнительную защиту. Незнакомка попросила у пенсионерки сообщить ей признак пользователя интернет-банка, а затем ввести через Smart-ID коды PIN1 и PIN2, что женщина и сделала. Позже пенсионерка сам позвонила в Swedbank и узнала, что с ее счета сняли 6495 евро.

24 марта 30-летней женщине, проживающей в Таллинне в Кристийне, позвонила женщина, представившаяся Дарьей, сотрудницей Swedpank. "Дарья" сообщила, что на счету клиента была совершена вызывающая подозрение сделка и счет надо срочно закрыть, для этого надо ввести ПИН2. Позже женщина обнаружила, что с ее счета на чужой счет был сделан перевод в сумме 6724,95 евро.

24 марта в Нарвское отделение полиции поступило заявление о подобном мошенничестве. 22-летний мужчине позвонил мнимым сотрудник банка и также сообщил, что кто-то злоупотребил его банковским счетом, у молодого человека запросили ПИН-коды и номер банковской карты под предлогом "восстановления безопасности", после чего со счета пострадавшего пропало 455 евро.

Как защититься от мошенничества?

· Если вам сообщат от имени банка, что со счетом какие-то проблемы, не передавайте никаких данных. Положите трубку и позвоните в свой банк сами.

· Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на компьютере программы AnyDesk или TeamViewer.

· Не открывайте файлы и ссылки, присланные вам неизвестными людьми.

· Не передавайте свои документы и фото документов, PIN-коды, данные кредитной карты чужим людям.

· О подозрительных звонках и письмах можно сообщить полиции по телефону 612 3000, через сайт cyber.politsei.ee или facebook.com/veebikonstaabel.3

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