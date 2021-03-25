ФОТО и ВИДЕО | В память о жертвах мартовской депортации Батарейная тюрьма окрасилась в красный цвет

25 марта 1949 года советская власть депортировала в Сибирь свыше 20 000 жителей Эстонии, среди которых было много детей и стариков, заклеймив их ”бандитами” и ”кулаками”.

В результате оккупационного террора в Эстонии был сослан каждый пятый из чуть более миллиона жителей. В ходе мартовской депортации в Сибирь было отправлено 22 000 эстоноземельцев.

Всего в Эстонии были убиты, посажены и сосланы 75 000 человек. Мемориал жертвам коммунизма посвящен им всем.

Эстонский институт исторической памяти организовал сегодня, в годовщину депортации 1949 года, световую инсталляцию на стенах Батарейной тюрьмы в Таллинне, окрасив ее в красный цвет. Инсталляция посвящена депортированным и всем репрессированным коммунистическим Советским Союзом.

В Батарейной тюрьме советский режим содержал тысячи жителей Эстонии по идеологическим причинам. Многие узники Батарейной тюрьмы были убиты или погибли позже в Сибири.

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