В Нарвском горсобрании появилась фракция EKRE

В четверг на очередной сессии член городского собрания Нарвы Алексей Мяги заявил, что фракция Kodulinn Narva меняет свое название на EKRE. Пока он является единственным членом этой фракции, но, по его словам, в ближайшее время ее состав пополнится.

"Двери фракции открыты для всех, невзирая на то, в какой команде состоит тот или иной член городского собрания, будь то правящая коалиция или член оппозиции. Нужно подождать. Ближайшее время все расставит на свои места", — сказал Мяги.

Также Мяги подтвердил информацию, что буквально накануне он вступил в партию EKRE, и вопрос о создании фракции в городском собрании Нарвы обсуждался руководством партии в Таллинне.

В начале марта вице-председатель партии EKRE Март Хельме заявил в Нарве, что консерваторы намерены разнообразить политическую жизнь приграничного города.

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