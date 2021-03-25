Юлия Навальная потребовала от Путина освободить ее мужа

”Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, - это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено”, — написала она.

В августе, на следующий день после отравления Навального, Юлия обратилась к Путин с требованием отпустить его на лечение в Германию. В тот же день его разрешили транспортировать.

В январе политик вернулся в Россию после полугода лечения, его задержали в аэропорту. Спустя месяц ему заменили условный срок на реальный по делу ”Ив Роше” и отправили в колонию на 2,5 года. Сегодня, 25 марта, адвокаты Навального рассказали, что тот сообщил о сильных болях в спине и ноге, при этом ему дают только ибупрофен.

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