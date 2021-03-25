Смолдарев сразится с российским тяжеловесом. Кто победит?

Последний бой Смолдарев провел в декабре, выиграв в Москве трехраундовый поединок у дагестанского бойца Эльхана Мусаева (6-1).

34-летний Расулов - соперник совсем другого калибра. В 2016 году дагестанец становился чемпионом тяжелого дивизиона АСА, а минувшей осенью он выиграл в Минске чемпионат Европы по рукопашному бою.

"Расулов обладает хорошо поставленным ударом - у него много досрочных побед нокаутом. Скорее всего, судьба нашего поединка решится в стойке", - предположил в разговоре с RusDelfi Смолдарев.

"К предстоящему поединку готовился в домашних условиях. Планировал выехать для подготовки в Россию, но из-за коронавирусных ограничений и локдауна от этой идеи пришлось отказаться", - добавил тяжеловес.

По традиции за сутки до боя состоялась церемония взвешивания участников. Смолдарев показал на весах 114,4 кг, Расулов оказался чуть тяжелее - 120,4 кг.