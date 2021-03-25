25.03.2021, 18:44
В Ыйсмяэ обнаружили подозрительный предмет: территорию оцепили, работали саперы(5)
Foto: Madis Veltman
Сегодня, около 17.50, полиция получила сообщение, что в столичном районе Ыйсмяэ, рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 55, обнаружен подозрительный предмет.
Полиция оцепила территорию с помощью ленты, на место выехали саперы. В ходе осмотра предмета выяснилось, что опасности он не представляет.
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