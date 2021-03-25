За рубежом
25.03.2021, 21:15

Почему всё больше молодых людей заболевает COVID-19?

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PERH-i arstid. Erakorralise meditsiini osakond
PERH-i arstid. Erakorralise meditsiini osakond
Foto: Karin Kaljuläte
Компания CNN отправилась в Бразилию, которая переживает самые тяжёлые дни пандемии. В первый период борьбы с коронавирусом именно пожилые люди составляли большинство из тех, кто болел и умирал от COVID-19. Но с нового года ежедневное количество смертей и случаев заболевания в стране бьёт все предыдущие рекорды. И на фоне этого всплеска возникла тревожная картина — всё больше молодых людей тяжело заболевают и умирают от COVID-19. Вопрос в том, почему. Большее количество молодых людей заражается новыми штаммами? Повышает ли поведение молодых людей риск заражения? Может ли это быть комбинацией одного и другого?

По всей стране врачи реанимационных отделений повторяют одно и то же: в последнюю волну коронавируса к ним поступает больше молодых пациентов, чем когда-либо раньше.

”У нас есть пациенты в возрасте от 30 до 50 лет, не имеющие сопутствующих заболеваний, и это характерно для большинства больных, — рассказывает 33-летний Педро Арчер, врач отделения интенсивной терапии государственной больницы в Рио-де-Жанейро. — Этим последняя волна очень отличается от предыдущих”.

С середины января CNN поговорила с десятком врачей и медсестёр отделений интенсивной терапии в нескольких больницах нескольких бразильских штатов. Каждый из опрошенных сказал, что реанимации заполнены молодыми людьми больше, чем когда-либо.

”Число серьёзных заражений намного выше, чем в первую волну, — ещё в январе в беседе с CNN сказал реаниматолог Луан Матос де Менезес, работник государственной больницы в амазонском городе Манаус. — И можно сказать, что состояние людей куда более критическое”.

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