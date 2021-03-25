Почему всё больше молодых людей заболевает COVID-19?

По всей стране врачи реанимационных отделений повторяют одно и то же: в последнюю волну коронавируса к ним поступает больше молодых пациентов, чем когда-либо раньше.

”У нас есть пациенты в возрасте от 30 до 50 лет, не имеющие сопутствующих заболеваний, и это характерно для большинства больных, — рассказывает 33-летний Педро Арчер, врач отделения интенсивной терапии государственной больницы в Рио-де-Жанейро. — Этим последняя волна очень отличается от предыдущих”.

С середины января CNN поговорила с десятком врачей и медсестёр отделений интенсивной терапии в нескольких больницах нескольких бразильских штатов. Каждый из опрошенных сказал, что реанимации заполнены молодыми людьми больше, чем когда-либо.

”Число серьёзных заражений намного выше, чем в первую волну, — ещё в январе в беседе с CNN сказал реаниматолог Луан Матос де Менезес, работник государственной больницы в амазонском городе Манаус. — И можно сказать, что состояние людей куда более критическое”.