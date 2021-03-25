ВИДЕО | Пограничники Нарвского кордона спасли двух попавших в беду подростков

Вечером во вторник около 18.30 пограничники Нарвского кордона обнаружили молодых людей, которые привлекли внимание своим поведением. Для выяснения обстоятельств на место был выслан патруль, который обнаружил на берегу реки Нарвы двух девочек-подростков и поодаль, на острове Вяйкесаар, двух молодых людей. Оказалось, что юноши, находясь на берегу реки, встали на льдину, которая под тяжестью их веса откололась и начала дрейфовать вместе с молодыми людьми по течению. Юношам удалось направить льдину к острову Вяйкесаар.

По словам руководителя Нарвского кордона Райво Метсма, данный случай хоть и может показаться подросткам веселым приключением, на самом деле можно утверждать, что во вторник у юношей был второй день рождения, и, к счастью, у этого происшествия благополучный конец. ”Так как скорость течения была высокой, ступившие на льдину молодые люди не успели соскочить обратно на берег и течение отнесло их прочь. Настоящее везение, что во время дрейфа льдина не раскололась, иначе юноши очутились бы в ледяной воде с сильным течением. Взрослый человек может продержаться в такой воде не более десяти минут, и это при том, что он умеет хорошо плавать и закален. Подростки могут продержаться и того меньше”. По словам руководителя кордона, остров Вяйкесаар необитаем и подростки не смогли бы вернуться обратно без посторонней помощи. К счастью, пограничники отреагировали быстро и доставили мальчиков на берег. Хотя молодые люди были испуганы, домой они вернулись целыми и невредимыми”, — сказал Метсма.