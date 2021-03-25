Последние исследования AstraZeneca: вакцина эффективна на 76% и предотвращает вероятность осложнений на 100%

В среду AstraZeneca подтвердила, что её вакцина против COVID-19 по-прежнему очень эффективна. Это заявление основано на самых последних данных, полученных в ходе клинических испытаний в США.

В пресс-релизе компания сообщила, что её вакцина эффективна на 76%. Это ненамного ниже, чем цифра, которую компания объявила ранее на этой неделе.

Результаты нового исследования научно подтверждают возможность использования подвергшейся нападкам вакцины. Но они уже не могут возместить ущерб, нанесённый авторитету AstraZeneca резким упрёком официальных представителей здравоохранения и независимых наблюдателей США в том, что компания не учла некоторые случаи COVID-19, объявляя на этой неделе о первоначальных результатах исследования.

В среду компания сообщила, что полные результаты исследования, в котором приняли участие 32 000 человек, показали, что вакцина эффективна на 76%. Хотя в понедельник, основываясь на промежуточном анализе 141 случая заболевания COVID-19, зарегистрированном до 17 февраля, компания предположила, что эффективность вакцины составляет 79%. Финальные результаты основаны на изучении 190 случаев.

AstraZeneca заявила, что эффективность вакцины в предотвращении проявления тяжёлых заболеваний составляет 100%, а в предотвращении COVID-19 у людей старше 65 лет — 85%.

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