Расстановка приоритетов: когда в Эстонии начнут массовую вакцинацию?

Вакцинация — это прежде всего способ защитить людей от тяжёлого течения болезни и попадания в больницу. А также способ спасти жизнь человека и сохранить его здоровье. У нас нет достаточного количества вакцин, чтобы вакцинировать всё население, приходится делать выбор. Этот выбор исходит из пожеланий экспертной комиссии по иммунопрофилактике, научного совета и из практики других стран.

Если посмотреть на Европу да и в целом на мир, вакцинацию всегда начинают с работников здравоохранения, домов попечения, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Это тонкая черта, где каждая доза может спасти человеческую жизнь. Много жизней, если мы говорим о работниках здравоохранения. Это наш основной фокус.

Конечно, когда станет больше вакцин, мы дойдём и до широкого круга людей. С Кристой Фишер, которая делала подсчёты, был разговор. До вакцинации 7% заражённых попадали в больницы на лечение, а после вакцинации этот показатель составил 5% как раз из-за того, что мы вакцинировали правильных людей.

До широкого круга населения мы ещё не дошли, но провакцинировали самых уязвимых. Это значительно снизило нагрузку на больницы. Простой подсчёт показывает, что, если бы у нас не было провакцинированных при таком же показателе заболеваемости, в больницах находились бы 900 пациентов. Это чистая математика. 900 человек вместо 700, а это означало бы огромную нагрузку на больницы.

Для реорганизации экстренной медицины пришлось бы воспользоваться помощью соседних стран, чтобы разместить всех нуждающихся в госпитализации. Так что взять фокус вакцинации на пожилых людей было правильным решением.

Вакцинируя работников передовой, мы исходили из тех же принципов объёмов риска, будь то работник сферы образования, социальной защиты или сотрудник домов по уходу, где люди вынуждены общаться, иметь множество физических контактов с теми, для кого болезнь может пройти тяжело.