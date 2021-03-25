AstraZeneca заявила, что половина обнаруженных на итальянском складе доз вакцины готова к отправке в страны Евросоюза

Англо-шведская фирма, в связи с поставками оказавшаяся главным предметом спора между ЕС и Великобританией, в среду раскритиковала «сомнительные заявления» средств массовой информации, которые назвали найденные дозы вакцины «складом».

В отчёте компании говорится, что 13 миллионов из общего количества доз, которые в выходные в ходе расследования Европейской комиссии были обнаружены на заводе Ананьи в Италии, будут распределены в рамках COVAX, а также что они были произведены за пределами ЕС и находятся в Италии для распределения по флаконам для транспортировки.

Пресс-секретарь компании сообщил, что остальные 16 миллионов доз в данный момент ожидают проверки качества перед отправкой по Европе. По крайней мере 10 миллионов доз будут отправлены в последнюю неделю марта, ещё шесть миллионов — в апреле.

«Нельзя называть это обычным складом. Процесс производства вакцин очень сложен и требует много времени. В частности, дозы вакцины должны ждать подтверждения контроля качества после распределения по флаконам», — сказал представитель AstraZeneca.

Фармацевтическая компания оказалась втянутой в ссору между Брюсселем и Лондоном: Евросоюз возмущается, что Великобритания получила около 10 миллионов доз с заводов ЕС, но ничего не отправила обратно.

Европейский союз сейчас настаивает на взаимовыгодном партнёрстве, поскольку хорошо видно, что уровень вакцинации в Великобритании стремительно растёт, а в Европе продвигается со скрипом.

Что касается AstraZeneca, то на прошлой неделе глава Европейского союза предупредил, что ЕС без колебаний примет меры в отношении стран третьего мира.

«Модификация системы экспортного лицензирования не приравнивается к полному запрету на экспорт, — сказал Домбровскис. — ЕС будет продолжать экспортировать вакцины. Мы вводим дополнительные ограничения для гарантии, что массовый экспорт не помешает Евросоюзу проводить программу вакцинации».

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