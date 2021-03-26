Читатель RusDelfi: зачем закладывать в нас чувство вины, якобы мы не хотим вакцинироваться? Просто нет такой возможности!

"Пишет вам возмущенный читатель и простой житель Эстонии, у которого никак не укладывается в голове эта бешеная рекламная кампания под названием "вакцинация"! — написал возмущенный читатель Денис.

"Зачем тратить массу денег налогоплательщиков на рекламу и создавать шумиху на пустом месте, тем самым раздражать все население. Если вакцины нет, к чему они нас призывают, зачем они закладывают в своих гражданах какое-то чувство вины, как будто мы все не хотим вакцинироваться, а политики из кожи вон лезут — хотят донести, что срочно надо вакцинироваться. Как будто никто не хочет вакцинироваться, как будто дозы вакцины просто пропадают. Это не так. Вакцины нет в свободном доступе. Лучше заниматься этим, а не пропагандой того, чего нет", — отметил он.

RusDelfi попросил Департамент здоровья ответить Денису

"Вакцинация в Эстонии уже проводится в больших масштабах. На сегодняшний день 119 314 человек получили первую дозу и 58 143 человека получили две дозы. В частности, мы вакцинируем пожилых людей и людей из группы риска. Мы начали с пожилых людей, потому что они больше всего страдают от COVID-19. К сожалению, есть и люди пожилого возраста, которые изначально отказались от вакцины. Конечно, вакцинация — это личное решение человека, но для победы в пандемии важно, чтобы как можно больше людей получили защиту. Поэтому мы призываем всех вакцинироваться как можно скорее. Кампания, безусловно, ненавязчивая — в Эстонию доставляют все большее количество вакцины, а круг людей, желающих получить вакцину, значительно расширится", — ответила пресс-служба Департамента здоровья.

Подробнее о вакцинации можете узнать здесь.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.