ФОТО | В Ида-Таллиннской больнице вакцинировали министров

Среди прочих были вакцинированы министр здоровья и труда Танель Кийк, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр государственного управления Яак Ааб и министр внутренних дел Кристиан Яани.

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