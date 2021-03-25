"Мы опасаемся за свое здоровье": гимназисты требуют отменить школьные экзамены

”Мы просим Министерство образования и науки отменить обязательную сдачу экзаменов в гимназии. Нынешняя ситуация с коронавирусом плачевна. Эстония на первом месте в мире по заражаемости COVID-19. В прошлом году, когда пиком было 100 положительных тестов за день, экзамены сделали по выбору — кто хотел, мог сдавать. Теперь же эпидемиологическая обстановка намного хуже. Каждый день умирают люди, а в новостях сообщают о 1500 зараженных практически ежедневно”, — пишут учащиеся Нарвской гимназии для взрослых.

В интернете уже собрали 1400 подписей под призывом сделать экзамены по выбору учеников. И это всего за 3 дня.

Многим может показаться, что истинная причина не распространение коронавируса, а нежелание сдавать экзамены. По словам представителя учеников Даны, они не требуют отменить экзамены. ”Мы лишь просим предоставить выбор — сдавать госэкзамены или нет. Много тех, кому это необходимо для поступления в университет. Много и тех, кто не собирается продолжить учебу. Мы опасаемся за свое здоровье. Десятки учеников из разных городов будут в одном помещении несколько часов. Это опасно. К тому же очень сложно подготовиться к экзаменам дистанционно”, — считает она.

В прошлом году государство так и поступило: сделало экзамены в 12 и 9 классах по выбору. Ученик сам решал, хочет он сдавать экзамен или нет, школу бы он закончил в любом случае. Хоть министерство и рекомендовало приходить на экзамены, 17% абитуриентов не пожелали сдавать финальные тесты в 2020 году.

В этот раз новый министр образования и науки Лийна Керсна заявила, что после общения со всеми целевыми группами было принято решение все-таки проводить экзамены в обязательном порядке.

Следующий экзамен запланирован на 21 апреля.

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