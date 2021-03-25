Представители парламентов стран Балтии подтвердили солидарность с народом Беларуси

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что международное сообщество не забыло народ Беларуси. Ситуации в Беларуси по-прежнему уделяется пристальное внимание. ”Происходящее в Беларуси близко сердцу Балтийских государств. Мы тоже боролись за восстановление независимости и демократии, поэтому мы полностью понимаем целеустремлённость беларусов в их стремлении к свободе и отстаивании своих основных прав”, — сказал он.

По словам Михкельсона, в совместном заявлении с коллегами они подчеркивают, что Балтийские государства вместе с международным сообществом поддерживают демократию и суверенность Беларуси. ”Вместе с нашими партнерами из Европы и Евро-Атлантического региона мы готовы сделать все возможное, чтобы поддержать переход Беларуси к демократии, не ослабляя ее независимость”, — отметил он.

По словам подписавших заявление, Балтийские государства солидарно подтверждают борющемуся за независимость и свободу своей родины народу Беларуси, что Александр Лукашенко не обладает легитимностью и правом представлять народ Беларуси ни на внутригосударственном, ни на международном уровне. ”Мы поддерживаем призывы руководителей демократической оппозиции об организации свободных и справедливых выборов посредством переговоров при международном посредничестве и участии международных наблюдателей”, — подчеркивают они.