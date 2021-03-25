Представители парламентов стран Балтии подтвердили солидарность с народом Беларуси(2)
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что международное сообщество не забыло народ Беларуси. Ситуации в Беларуси по-прежнему уделяется пристальное внимание. ”Происходящее в Беларуси близко сердцу Балтийских государств. Мы тоже боролись за восстановление независимости и демократии, поэтому мы полностью понимаем целеустремлённость беларусов в их стремлении к свободе и отстаивании своих основных прав”, — сказал он.
По словам Михкельсона, в совместном заявлении с коллегами они подчеркивают, что Балтийские государства вместе с международным сообществом поддерживают демократию и суверенность Беларуси. ”Вместе с нашими партнерами из Европы и Евро-Атлантического региона мы готовы сделать все возможное, чтобы поддержать переход Беларуси к демократии, не ослабляя ее независимость”, — отметил он.
По словам подписавших заявление, Балтийские государства солидарно подтверждают борющемуся за независимость и свободу своей родины народу Беларуси, что Александр Лукашенко не обладает легитимностью и правом представлять народ Беларуси ни на внутригосударственном, ни на международном уровне. ”Мы поддерживаем призывы руководителей демократической оппозиции об организации свободных и справедливых выборов посредством переговоров при международном посредничестве и участии международных наблюдателей”, — подчеркивают они.
В заявлении руководители комиссий по иностранным делам подчеркивают, что они осуждают продолжающиеся жестокие и насильственные репрессии со стороны сил безопасности Беларуси по отношению к мирным демонстрантам, независимым журналистам, защитникам прав человека, юристам, профсоюзам и политическим активистам. Они отмечают, что Балтийские государства требуют незамедлительного прекращения насилия, освобождения без условий лишенных своих основных прав политических заключенных и задержанных, а также предоставления возможности для возвращения на родину гражданам Беларуси, вынужденным обратиться в изгнание. Также подписавшиеся подтверждают свою поддержку и международную защиту независимым СМИ, защитникам прав человека и жизненно важным организациям гражданского общества по укреплению демократии в Беларуси.
Кроме этого подчеркивается, что санкции — это шаг в верном направлении и что до выполнения требований необходимо ввести дополнительные санкции по отношению к тем, кто участвовал в фальсификации выборов или в систематическом нарушении прав человека, действуя в качестве инструмента злонамеренного режима.