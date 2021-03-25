Содержимое продуктовых наборов для таллиннских школьников стало разнообразнее

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в тяжелые времена город хочет предложить семьям максимальную поддержку, в том числе и в виде дополнения к рациону находящегося на дистанционном обучении ученика.

”Хотя продуктовые наборы не заменяют полноценные горячие школьные обеды, они являются хорошим дополнением к рациону учащегося дома школьника, — сказал Вадим Белобровцев. — У родителей, которые наряду со своими повседневными обязанностями помогают ребенку с учебой, может не хватить времени на приготовление обеда. К тому же, по многим семьям больно ударила потеря работы. Исходя из этого мы приняли решение дополнить содержимое продуктовых наборов, чтобы детская пища была здоровой и разнообразной, а по возможности дети могли и сами приготовить еду”.

Белобровцев пояснил, что ранее все ученики столичных школ имели возможность получать в школе продуктовый набор, содержащий продукты в расчете на пять школьных обедов, однако с 22 марта набор включает продукты на восемь дней.

”Продуктовый набор составлен таким образом, чтобы в него входили основные группы продуктов. В обновленном продуктовом наборе больше овощей и фруктов, зерновых и молочных продуктов, а также прочей продукции”, — сказал Белобровцев, добавив, что рассчитанный на восемь дней набор дети получат и на следующей неделе, хотя из-за праздника будет всего четыре учебных дня.

Столичные школы выдают продуктовые наборы раз в неделю. Данные последних недель указывают на рост числа получающих. Если в период с 8 по 12 марта было распределено около 18 720 продуктовых наборов, то с 15 по 19 марта число наборов выросло почти до 29 670. На текущей неделе уже было выдано около 20 300 наборов.