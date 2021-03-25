Содержимое продуктовых наборов для таллиннских школьников стало разнообразнее(2)
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в тяжелые времена город хочет предложить семьям максимальную поддержку, в том числе и в виде дополнения к рациону находящегося на дистанционном обучении ученика.
”Хотя продуктовые наборы не заменяют полноценные горячие школьные обеды, они являются хорошим дополнением к рациону учащегося дома школьника, — сказал Вадим Белобровцев. — У родителей, которые наряду со своими повседневными обязанностями помогают ребенку с учебой, может не хватить времени на приготовление обеда. К тому же, по многим семьям больно ударила потеря работы. Исходя из этого мы приняли решение дополнить содержимое продуктовых наборов, чтобы детская пища была здоровой и разнообразной, а по возможности дети могли и сами приготовить еду”.
Белобровцев пояснил, что ранее все ученики столичных школ имели возможность получать в школе продуктовый набор, содержащий продукты в расчете на пять школьных обедов, однако с 22 марта набор включает продукты на восемь дней.
”Продуктовый набор составлен таким образом, чтобы в него входили основные группы продуктов. В обновленном продуктовом наборе больше овощей и фруктов, зерновых и молочных продуктов, а также прочей продукции”, — сказал Белобровцев, добавив, что рассчитанный на восемь дней набор дети получат и на следующей неделе, хотя из-за праздника будет всего четыре учебных дня.
Столичные школы выдают продуктовые наборы раз в неделю. Данные последних недель указывают на рост числа получающих. Если в период с 8 по 12 марта было распределено около 18 720 продуктовых наборов, то с 15 по 19 марта число наборов выросло почти до 29 670. На текущей неделе уже было выдано около 20 300 наборов.
Начиная с марта этого года организаторы питания должны исходить из рекомендованного специалистами Таллиннского департамента образования перечня продуктов, чтобы содержимое продуктовых наборов было аналогичным во всех школах города. Каждую неделю содержимое продуктовых наборов несколько меняется, однако основные группы продуктов представлены всегда.
Еще с прошлой весны, с момента первой волны коронавируса, столичные школы обеспечивали школьными обедами всех находящихся на дистанционном обучении учеников, которые изъявили соответствующее желание. Поначалу школьникам предлагали горячие обеды на месте, затем стали выдавать их в термоконтейнерах. Начиная с апреля ученикам начали раздавать продуктовые наборы, содержащие продукты для обедов на шесть дней.