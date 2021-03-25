С субботы запрещено выходить на лед Теплого и Псковского озер

С сегодняшнего дня, 25 марта, запрещено также выходить на лед озер Крийва, Ванику, Пабра и Паттина пешком и на транспортных средствах. Уже раньше было запрещено находиться на льду Теплого озера на отрезке между ручьем Наха и деревней Пихусте, а также подходить ближе чем на 200 метров к устью реки Выханду и острову Салусаар, выходить на лед между Ухтинина и островом Пийрисаар и на юго-восток от Пийрисаара.

Руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс сказал, что если пару дней назад состояние льда было еще удовлетворительным, то солнечная погода и оттепель в последние дни сделали ледяной покров рыхлым и для обеспечения безопасности людей пограничники должны ввести ограничения на выход на лед этих водоемов.

По словам Эрнитса, состояние льда Чудского озера несколько лучше, поэтому выход на лед этого озера еще разрешен как пешком, так и на легких транспортных средствах типа саней или квадроциклов, соблюдая при этом осторожность. Перед выходом на лед следует поинтересоваться последними ограничениями на ближайшем кордоне или ознакомиться с текущим состоянием льда на сайте полиции.

"Но как долго лед Чудского озера продержится, неизвестно. Нас ждет плюсовая температура и дождь и это означает, что состояние льда будет меняться за считаные часы. Пограничники к изменениям погоды готовы, постоянно следят за состоянием льда и если условия ухудшатся значительно, вынесем запрет и на выход на Чудское озеро", — добавил Эрнитс.