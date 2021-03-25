25.03.2021, 13:55
Селевко, Коляда и Ханю выступают с короткими программами
Foto: Sergei Bobylev/TASS
Программу второго дня чемпионата мира по фигурному катанию открыли в Стокгольме одиночники. Эстонию в мужском разряде представляет чемпион страны Александр Селевко.
Всего для выступления заявлены 33 фигуриста. Право выступления в финале получат 24 участника. Селевко выступает в четвертой группе, которая выйдет на лед в 15:00. Следить за результатами фигуристов в режиме реального времени можно ЗДЕСЬ.
Чемпионский титул на шведском льду защищает американец Нэтан Чен. Конкуренцию ему попытается составить двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (Япония). За медали рассчитывает побороться лидер российской команды Михаил Коляда.