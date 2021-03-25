"Что-то пошло не так". Фортуна повернулась лицом к чемпиону Эстонии
Долгое время промежуточным лидером в короткой программе был дебютант чемпионата мира японец Юма Кагияма. 17-летний юниор набрал гроссмейстерскую сумму - 100,96.
Селевко подвели нервы
Следом за японцем на лед вышел 19-летний Селевко. К сожалению, в полном объеме выполнить свой прыжковый контент он не смог. Интересно, что год назад Кагияма и Селевко выступали на юниорском чемпионате мира в "Тондираба". Тогда японский фигурист выиграл короткую программу, опередив Селевко на 5 баллов. Нынче между ними колоссальная пропасть в 30 баллов. Это Селевко стал слабее или Кагияма так здорово прибавил?
"Саша допустил слишком много ошибок. С самого начала выступления что-то пошло не так. Подвели нервы, - считает тренер фигуриста Ирина Кононова. - Саша не сделал четверной лутц и сорвал каскад из двух тройных прыжков, потеряв на этом в общей сложности 17 баллов".
Улыбка фортуны
После своего выступления Селевко не попадал в произвольную программу, но фортуна повернулась лицом к чемпиону Эстонии. На шведском льду ошибались и более опытные фигуристы, выходившие на лед позже Селевко.
Следом за чемпионом Эстонии в судейском протоколе расположился американец Винсент Чжоу, который на предыдущем первенстве мира завоевал бронзовую медаль. Наш одиночник опередил грозного соперника на 0,23 балла и перекрыл дорогу Чжоу в финал.
На чемпионате мира в Стокгольме проходит основаной отбор на Олимпиаду-2022 в Пекине. Попав в произвольную программу, Селевко сохранил шансы на завоевание олимпийского билета.
"В произвольной программе надо подниматься выше - как минимум, в ТОП-20. Судьба олимпийской лицензии во многом будет зависеть от распределения мест на пьедестале почета", - добавила Кононова.
Произвольную программу одиночники будут выполнять 27 марта. Селевко выйдет на лед первым.
Чемпионат мира - мужчины (короткая программа)
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98
2. Юма Кагияма (Япония) – 100,96
3. Нэтан Чен (США) – 98,85
4. Михаил Коляда (Россия) – 93,52
5. Киган Мессинг (Канада) – 93,51
6. Шома Уно (Япония) – 92,62
7. Джейсон Браун (США) – 91,25
8. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 91,15
9. Кевин Аймо (Франция) – 88,24
10. Евгений Семененко (Россия) – 86,86
11. Маттео Риццо (Италия) – 83,30
12. Янь Хань (Китай) – 81,52
13. Михал Бржезина (Чехия) – 81,43
14. Денис Васильев (Латвия) – 81,22
15. Даниэль Грассль (Италия) – 79,43
16. Константин Милюков (Беларусь) – 78,86
17. Лукас Бричги (Швейцария) – 78,27
18. Алексей Быченко (Израиль) – 78,05
19. Цзинь Боян (Китай) – 77,95
20. Николай Майоров (Швеция) – 75,59
21. Морис Квителашвили (Грузия) – 74,66
22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,98
23. Донован Каррильо (Мексика) – 73,91
24. Александр Селевко (Эстония) – 70,74
25. Винсент Чжоу (США) – 70,51