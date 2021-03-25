"Что-то пошло не так". Фортуна повернулась лицом к чемпиону Эстонии

Долгое время промежуточным лидером в короткой программе был дебютант чемпионата мира японец Юма Кагияма. 17-летний юниор набрал гроссмейстерскую сумму - 100,96.

Селевко подвели нервы

Следом за японцем на лед вышел 19-летний Селевко. К сожалению, в полном объеме выполнить свой прыжковый контент он не смог. Интересно, что год назад Кагияма и Селевко выступали на юниорском чемпионате мира в "Тондираба". Тогда японский фигурист выиграл короткую программу, опередив Селевко на 5 баллов. Нынче между ними колоссальная пропасть в 30 баллов. Это Селевко стал слабее или Кагияма так здорово прибавил?

"Саша допустил слишком много ошибок. С самого начала выступления что-то пошло не так. Подвели нервы, - считает тренер фигуриста Ирина Кононова. - Саша не сделал четверной лутц и сорвал каскад из двух тройных прыжков, потеряв на этом в общей сложности 17 баллов".

Улыбка фортуны

После своего выступления Селевко не попадал в произвольную программу, но фортуна повернулась лицом к чемпиону Эстонии. На шведском льду ошибались и более опытные фигуристы, выходившие на лед позже Селевко.

Следом за чемпионом Эстонии в судейском протоколе расположился американец Винсент Чжоу, который на предыдущем первенстве мира завоевал бронзовую медаль. Наш одиночник опередил грозного соперника на 0,23 балла и перекрыл дорогу Чжоу в финал.

На чемпионате мира в Стокгольме проходит основаной отбор на Олимпиаду-2022 в Пекине. Попав в произвольную программу, Селевко сохранил шансы на завоевание олимпийского билета.

"В произвольной программе надо подниматься выше - как минимум, в ТОП-20. Судьба олимпийской лицензии во многом будет зависеть от распределения мест на пьедестале почета", - добавила Кононова.

Произвольную программу одиночники будут выполнять 27 марта. Селевко выйдет на лед первым.

Чемпионат мира - мужчины (короткая программа)

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98

2. Юма Кагияма (Япония) – 100,96

3. Нэтан Чен (США) – 98,85

4. Михаил Коляда (Россия) – 93,52

5. Киган Мессинг (Канада) – 93,51

6. Шома Уно (Япония) – 92,62