Профессор Рут Калда: ежедневное число положительных тестов на самом деле неверное. Это только чуть больше половины заразившихся

В период 11-22 марта были случайно протестированы на корноавирус 2386 совершеннолетних жителей Эстонии, у 2252 из которых также проанализировали число антител. Выяснилось, что полождительный тест на коронавирус был у 102 человек, то есть у 4,1%. Из них 41 человек (40%) уже переболел коронавирусом и уже не был заразен. Оставшиеся 60% все еще заразны.

Это означает, что в среднем каждый 40-й совершеннолетний эстоноземелец заразен, а всего в стране вирус могут распространять 26 500 человек или 2,5% населения.

Ежедневно Департамент здоровья сообщает свежую статистику по больным коронавирусом и число выявленных за сутки новых случаев заражения. Например, сегодня было выявлено 1429 новых случаев. Однако это далеко не точные данные, сказала профессор Рут Калда.

Калда объясняет, что ежедневные данные по положительным тестам отражают лишь то, сколько инфицированных человек подозревали у себя болезнь и обратились к врачу, сколько тех, кто прошел тестирование в больнице, и сколько больных среди вернувшихся из-за рубежа и близкоконтактных.

"На самом деле это не полная картина, не все обращаются к врачу и проходят тестирование. Наши подсчеты показывают, что с помощью такого тестирования можно выявить, быть может, 55-60% тех, кто болен", — сказала Калда.

Улучшить ситуацию можно, по ее словам, с помощью более широкого использования экспресс-тестов: тогда будет меньше слкчаев, когда люди с признаками болезни, которые на самом деле заражены корноавиурсом, выходят на работу.