ЧП и криминал
25.03.2021, 12:41

В Пярну пьяный мужчина напугал женщин пистолетом. Его задержали

 
Tulistamine
Tulistamine
Foto: Eero Vabamägi
24 марта полиция получила сообщение об инциденте в Пярну на улице Рохелине.

28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал двум проходившим мимо него на улице женщинам похожим на оружие предметом.

Отреагировавшая на происшествие большими силами полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В ходе инцидента никто не пострадал, и полиция установила, что речь шла о стреляющем пластиковыми пулями пистолете.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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