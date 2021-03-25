10 советов тем, кому грозит сокращение

Составьте привлекательные резюме и мотивационное письмо, которое вы будете заполнять и редактировать для каждого конкретного случая, исходя из ожиданий в отношении вакансии. В интернете есть множество образцов резюме, но задумайтесь о том, как выделиться, потому что кандидатов может быть много и важна каждая деталь. Подумайте, что именно ищет рекрутер, поставьте на первое место навыки и сильные стороны, если хотите, укажите свои ожидания в части заработной платы. Добавление в резюме рекомендателей повысит его привлекательность. Резюме должно быть не слишком коротким, но и не слишком длинным, утомительным или скучным. Используйте минимум штампов, от которых работодатели давно устали, вроде ”Я ориентирован на результат и амбициозен”. Вместо этого приведите несколько примеров или расскажите о достижениях, подтверждающих, что вы серьезный кандидат.

Обычно после сокращения люди продолжают работать в той же или, по крайней мере, в аналогичной сфере, но нынешние времена сложнее. Многие расцветавшие до пандемии сектора могут не восстановиться в прежней степени или восстанавливаться слишком долго. Если в знакомой сфере перспектив мало, стоит задуматься о смене карьеры. Даже если это создает неуверенность, такой шаг может быть отличным решением, потому что в нормальных обстоятельствах человек находится в зоне комфорта и не склонен думать о том, что еще он может сделать, а также какие свои таланты он до сих пор не применял в достаточной степени. Первым шагом может быть определение своих сильных и слабых сторон, а вторым будет обращение к консультанту по вопросам карьеры.

Потерю работы часто рассматривают как неожиданно выпавший отпуск, но это неправильный подход. Конечно, нужно позволить себе и немного отдохнуть, но вы также должны составить конкретный план работы на каждый день и на каждую неделю. Такой план может включать составление перечня собственных навыков и знаний, общение с консультантом по вопросам карьеры, обновление резюме, просмотр объявлений о вакансиях и освоение новых навыков. Чем дольше человек ждет, тем меньше его шансы найти хорошую работу.

Получив уведомление о сокращении, не нервничайте, а сразу же сосредоточьтесь на поиске новой работы. Во-первых, выясните, может ли ваш работодатель предложить какую-то другую работу и когда именно сотрудник предприятия или специалист Кассы по безработице представят подробный обзор ситуации в связи с сокращением. Не ждите, сразу составьте план действий, поскольку ситуация на рынке труда оставляет желать лучшего.

Проанализируйте, содержит ли ваше мотивационное письмо ту самую изюминку, которая способна компенсировать некоторые недостающие навыки. Укажите причину, почему вы хотите вернуться с управляющей должности к роли специалиста или сделать резкий поворот в карьере.

5) Не подавайте заявки всюду подряд!

Перед отправкой резюме подумайте, подходите ли вы на эту должность, достаточно ли у вас навыков и действительно ли вы хотите выполнять данную работу? Если вы ответите на один из этих вопросов отрицательно или засомневаетесь, не стоит тратить свое время и время других. Например, нет смысла подавать заявление, если к владению иностранным языком предъявляются высокие требования, но вы на этом языке не говорите. Также не стоит подавать заявление на работу в ночную смену, если вы понимаете, что ночная работа вам не подходит.

6) Отправьте резюме в компанию своей мечты

Чтобы подать заявку, не всегда нужно ждать официального конкурса, где вам придется столкнуться с десятками или сотнями конкурентов. Если вы мечтали работать в определенной организации или хотели попробовать себя в конкретной должности, отправьте резюме и напишите продуманное сопроводительное письмо. Будьте готовы к отрицательному ответу, потому что в организации вашей мечты в данный момент может не быть вакансий, но, не попробовав, вы и не узнаете.

7) Станьте волонтером или попробуйте кратковременную работу

Волонтеров ищут в самых разных сферах — вы можете пойти в Центр тревоги, чтобы отвечать на звонки, давать уроки в школах, организовывать конференции или сажать деревья. Многие не заинтересованы в неоплачиваемой работе, но ее можно рассматривать как ”университет жизни”, где получают опыт и знания, которые можно будет использовать в дальнейшей работе. Также попробуйте кратковременную или разовую работу, которую можно найти в различных интернет-средах. Может случиться, что именно так вы найдете и подходящую постоянную работу.

8) Каждый день учите что-то новое

В процессе работы на полную ставку может не хватать времени на изучение иностранных языков, оттачивание цифровых навыков или освоение совершенно новой профессии. Используйте время, пока у вас нет работы, с умом: любое новое умение может стать ключом к поиску работы.

9) Зарабатывайте деньги на хобби

У многих людей есть интересы, которые они никогда не рассматривали в качестве потенциального источника дохода. Может быть, вы отличный фотограф, умеете шить и вязать, с детства любите возиться с машинами или делаете лучшие в городе торты. Хобби поддержит вашу активность, может статься, принесет доход или даже сподвигнет запустить собственный бизнес.

10) Сохраняйте позитивный настрой!

Худшее, что может случиться — это прийти на собеседование с негативным настроем. Никому не нужен депрессивный коллега, даже если у него отличное резюме. Ситуация может быть неважной, но не показывайте этого! Сохраняйте активность, будьте открытым, радуйтесь хорошему. Воспринимайте новую ситуацию как возможность, учитесь и открывайте новое! Позитивный настрой и уверенность в себе могут открыть множество дверей.