Правительство Финляндии опубликовало проект закона об ограничениях на передвижение: предусмотрено 12 исключений

Правительство предлагает принять закон, который временно ограничил бы право граждан на передвижение, а также сократил бы контакты между людьми.

По мнению правительства, данная жесткая мера необходима для борьбы с распространением коронавируса в регионах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Ее цель — защитить людей от опасной инфекционной болезни и сократить нагрузку на систему здравоохранения.

Также в законопроекте предусмотрено обязательное ношение маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.

В правилах об ограничении передвижения предусмотрены 12 исключений:

1. поход в магазин за продуктами питания и другими товарами первой необходимости, в том числе покупка горючего на АЗС, а также посещение аптек

2. посещение банков и почтовых отделений, отправка и получений отправлений

3. посещение медицинских и социальных учреждений, посещение государственных учреждений

4. поездки на работу и с работы, а также любые поездки, связанные с получением дохода

5. поездки в детский сад, школы, гимназии, профучилища, а также участие в выпускных или вступительных экзаменах

6. поездки, связанные с работой в общественных организациях или депутатством, например, в муниципальных органах власти

7. прохождение срочной военной службы

8. забота о близком человеке или участие в похоронах, встреча с собственным ребенком, оказание помощи инвалидам

9. встреча с духовным наставником

10. переезд или обслуживание объекта недвижимости

11. забота о животных

12. поездки в дом или квартиру, использующиеся для отдыха, например, на дачу

Также не будут запрещаться прогулки с ребенком 2008 или более позднего года рождения. Заниматься физической культурой можно будет недалеко от дома в сопровождении членов семьи или не более двух других человек при соблюдении социальной дистанции.