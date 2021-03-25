Правительство Финляндии опубликовало проект закона об ограничениях на передвижение: предусмотрено 12 исключений
Правительство предлагает принять закон, который временно ограничил бы право граждан на передвижение, а также сократил бы контакты между людьми.
По мнению правительства, данная жесткая мера необходима для борьбы с распространением коронавируса в регионах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Ее цель — защитить людей от опасной инфекционной болезни и сократить нагрузку на систему здравоохранения.
Также в законопроекте предусмотрено обязательное ношение маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.
В правилах об ограничении передвижения предусмотрены 12 исключений:
1. поход в магазин за продуктами питания и другими товарами первой необходимости, в том числе покупка горючего на АЗС, а также посещение аптек
2. посещение банков и почтовых отделений, отправка и получений отправлений
3. посещение медицинских и социальных учреждений, посещение государственных учреждений
4. поездки на работу и с работы, а также любые поездки, связанные с получением дохода
5. поездки в детский сад, школы, гимназии, профучилища, а также участие в выпускных или вступительных экзаменах
6. поездки, связанные с работой в общественных организациях или депутатством, например, в муниципальных органах власти
7. прохождение срочной военной службы
8. забота о близком человеке или участие в похоронах, встреча с собственным ребенком, оказание помощи инвалидам
9. встреча с духовным наставником
10. переезд или обслуживание объекта недвижимости
11. забота о животных
12. поездки в дом или квартиру, использующиеся для отдыха, например, на дачу
Также не будут запрещаться прогулки с ребенком 2008 или более позднего года рождения. Заниматься физической культурой можно будет недалеко от дома в сопровождении членов семьи или не более двух других человек при соблюдении социальной дистанции.
Документ правительства должен быть одобрен парламентскими фракциями правящих партий до его внесения на рассмотрение всего депутатского корпуса. Ограничения составлены на основании рекомендаций министерства социального обеспечения и здравоохранения, а также Ведомства здравоохранения и социального развития THL.
Правительство надеется на скорейшее принятие закона. Он должен остаться в силе до 14 мая, однако ограничения будут введены каждый раз максимум на три недели. После этого их при необходимости надо будет принимать заново.
Парламентские фракции ”Зеленых”, Союза левых сил и Шведской народной партии вечером собрались для определения своей позиции по вопросу.
Оппозиция негативно относится к введению ограничений на передвижение.