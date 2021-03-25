Банк назвал самые популярные модели автомобилей в Балтийских странах

”Согласно нашей статистике, большинство покупателей в прошлом году брали автомобили японского производителя Toyota. Популярны они и сейчас. Самой продаваемой моделью стала Toyota Corolla, — сказал руководитель Luminor Liising Андрус Соодла. — В 2019 году самой продаваемой моделью автомобиля была Toyota RAV4, которая в 2020 году опустилась на второе место. Nissan Qashqai сместил Dacia Duster на четвёртое место, а Renault Trafic поднялся с шестого места в 2019 году на пятое место в 2020 году и превзошёл по популярности Toyota C-HR”.

По данным Luminor Liising, в прошлом году на покупку автомобилей в странах Балтии пришлось более половины новых лизинговых договоров. Пятая часть новых лизинговых договоров приходилась на покупку тракторов и комбайнов. По сравнению с 2019 годом закупка новых автомобилей снизилась на 4%, а доля тракторов и комбайнов увеличилась на 7%.

В прошлом году на первом месте находились трактора John Deere, как и в 2019 году их покупали в два раза чаще, чем трактора Case. Трактора Massey Ferguson, Valtra и New Holland также вошли в пятёрку самых популярных моделей. Рейтинг самых покупаемых моделей тракторов в 2019 году был очень похож, но модель Valtra Finland тогда уступала только John Deere.

Поскольку балтийские компании и жители более осторожно подходили к кредитованию из-за коронавируса, динамика рынка лизинга в прошлом году немного замедлилась. В то время как на авторынке наблюдалась небольшая стагнация, продажи сельхозтехники в 2019 и 2020 годах практически не изменились. По данным Соодла, целых 58% приобретённых в лизинг автомобилей и 53% сельхозтехники и оборудования в Эстонии были новыми.