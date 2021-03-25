ВИДЕО | Эстония занимает третье место в Европе по темпу вакцинации. Сегодня вакцину AstraZeneca получат члены правительства

В повестку дня дополнительно добавили пункт о выделении Министерству культуры из резерва правительства 2,5 миллиона евро для поддержки проведения этапа чемпионата мира по авторалли Rally Estonia 2021. Выделенная поддержка не считается государственной помощью, поскольку речь идет о поддержке соревнования, входящего в систему титульных соревнований международной спортивной федерации, то есть официального этапа чемпионата мира.

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт и министр культуры Аннели Отт.

Кая Каллас сообщила, что Kallas показатель заражения R сейчас составляет 1,05, что не достаточно для того, чтобы начать смягчать установленные ограничения.

Каллас отметила, что Эстония сейчас занимает третье место в Европе по темпу вакцинации.

Премьер-министр рассказала, что заразилась коронавирусом от своего мужа. Тем, кто болеет этим вирусом, она советует следовать советам семейного врача. Например, ей посоветовали пить много жидкости.

Яак Ааб подчеркнул, что нужно вакцинироваться, не нарушать ограничения и сократить число контактов. "Тогда можно надеяться, что летом не будет локдауна", — сказал он и добавил, что понимает, почему Кая Каллас недавно заговорила про это — главный посыл заключается в том, что мы должны следить за своим поведением.

Сегодня будут вакцинированы члены правительства. Яак Ааб и Андрес Сутт сказали, что будут вакцинироваться AstraZeneca.

Аннели Отт сегодня AstraZeneca вакцинироваться не будет, так как находится в Вырумаа и там это сейчас сделать невозможно. Тем не менее, она планирует вакцинироваться в ближайшее время.

Ааб сообщил, что правительство решило поддержать проведение этим летом Rally Estonia в размере 2,5 млн евро.