ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о своих новых решениях(10)
В повестку дня дополнительно добавили пункт о выделении Министерству культуры из резерва правительства 2,5 миллиона евро для поддержки проведения этапа чемпионата мира по авторалли Rally Estonia 2021. Выделенная поддержка не считается государственной помощью, поскольку речь идет о поддержке соревнования, входящего в систему титульных соревнований международной спортивной федерации, то есть официального этапа чемпионата мира.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт и министр культуры Аннели Отт.
Для того, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса, пресс-конференция пройдет виртуально и начнется в 12 часов.