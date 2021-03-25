Новости Эстонии
25.03.2021, 11:55

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о своих новых решениях

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Правительство в ходе заседания одобрило в представленном виде пункты повестки дня с 1-го по 10-й. Дополнительно в повестку дня была добавлена одна тема, которую открыли для обсуждения и затем одобрили.

В повестку дня дополнительно добавили пункт о выделении Министерству культуры из резерва правительства 2,5 миллиона евро для поддержки проведения этапа чемпионата мира по авторалли Rally Estonia 2021. Выделенная поддержка не считается государственной помощью, поскольку речь идет о поддержке соревнования, входящего в систему титульных соревнований международной спортивной федерации, то есть официального этапа чемпионата мира.

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт и министр культуры Аннели Отт.

Для того, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса, пресс-конференция пройдет виртуально и начнется в 12 часов.

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