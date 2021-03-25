Законопроект о продлении срока компенсации по больничным листам прошел первое чтение

”Наша общая цель — быстро преодолеть кризис COVID-19 и вернуться к максимально нормальной жизни. Мы можем сделать это, действуя ответственно и заботясь о своем здоровье. Ранняя компенсация больничных дней позволяет людям оставаться дома даже при появлении первых симптомов, не теряя при этом значительной части дохода. Чтобы ограничить распространение COVID-19, важно, чтобы близкие контакты инфицированных людей получали компенсацию на тех же условиях, когда они находятся на больничном”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

С января 2021 года, чтобы не допустить распространения COVID-19, работодатели компенсируют больничный со второго по пятый день и Больничная касса — с шестого дня болезни. Если по действующему законодательству подобный порядок выплаты пособий по болезни должен был применяться временно с 1 января по 30 апреля, законопроект предусматривает продление ранее выплачиваемого пособия по болезни до конца 2021 года. Больничной кассе будет выделено 12 миллионов евро на продление срока возмещения больничных дней со второго дня болезни до конца 2021 года.

Вторая поправка поясняет компетенцию правительства и Департамента здоровья и добавляет четкую правовую основу в Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, который позволяет обязывать людей соблюдать меры предосторожности в отношении инфекционных заболеваний в случае распространения инфекционного заболевания. В законопроекте указывается, что помимо временного закрытия школ, детских учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, Департамент здоровья и правительство также могут временно ограничить их деятельность. Для повышения гибкости также можно установить требования к проведению собраний и мероприятий в дополнение к их запрету.