Законопроект о продлении срока компенсации по больничным листам прошел первое чтение
”Наша общая цель — быстро преодолеть кризис COVID-19 и вернуться к максимально нормальной жизни. Мы можем сделать это, действуя ответственно и заботясь о своем здоровье. Ранняя компенсация больничных дней позволяет людям оставаться дома даже при появлении первых симптомов, не теряя при этом значительной части дохода. Чтобы ограничить распространение COVID-19, важно, чтобы близкие контакты инфицированных людей получали компенсацию на тех же условиях, когда они находятся на больничном”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
С января 2021 года, чтобы не допустить распространения COVID-19, работодатели компенсируют больничный со второго по пятый день и Больничная касса — с шестого дня болезни. Если по действующему законодательству подобный порядок выплаты пособий по болезни должен был применяться временно с 1 января по 30 апреля, законопроект предусматривает продление ранее выплачиваемого пособия по болезни до конца 2021 года. Больничной кассе будет выделено 12 миллионов евро на продление срока возмещения больничных дней со второго дня болезни до конца 2021 года.
Вторая поправка поясняет компетенцию правительства и Департамента здоровья и добавляет четкую правовую основу в Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, который позволяет обязывать людей соблюдать меры предосторожности в отношении инфекционных заболеваний в случае распространения инфекционного заболевания. В законопроекте указывается, что помимо временного закрытия школ, детских учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, Департамент здоровья и правительство также могут временно ограничить их деятельность. Для повышения гибкости также можно установить требования к проведению собраний и мероприятий в дополнение к их запрету.
Законопроект также добавляет к закону возможность привлекать полицию и другие правоохранительные органы к выполнению надзорных задач Департамента здоровья. Поскольку до сих пор не было регулирования участия, Департамент здоровья смог сотрудничать с правоохранительными органами только посредством запросов о профессиональной помощи или обмена должностными лицами. Создание регламента упрощает организацию участия и ускоряет процесс. Подробные условия и порядок участия устанавливаются постановлением правительства в соответствии с законопроектом.
Если, согласно действующему закону, нарушение правил карантина считалось проступком и таким образом могло наказываться, то законопроект предусматривает возможность призывать людей к ответственности, даже если они нарушили требования, установленные правительством или Департаментом здоровья, такие как обязанность носить маски или ограничения свободы передвижения или проведения мероприятий. Согласно законопроекту, нарушение требований по предотвращению эпидемического распространения инфекционного заболевания может быть наказано штрафом до 200 штрафных единиц, для юридического лица предусмотрен штраф до 32 000 евро.
В настоящее время все нарушения Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними преследуются Департаментом здоровья, но, согласно законопроекту, Департамент полиции и погранохраны также будет иметь право преследовать в судебном порядке эти проступки, если он участвует в выполнении задач Департамента здоровья. Кроме того, законопроект унифицирует меры наказания за проступки.