Химическая реакция. Какими потерями грозят России санкции США из-за отравления Навального?

Товары и технологии двойного назначения можно будет также временно - до 1 сентября 2021 года - поставлять и для коммерческих космических запусков "Роскосмоса", но в каждом случае запрос на покупку того или иного оборудования будет рассматриваться отдельно.

Они запрещают экспорт оружия из США в Россию и из России в США. Объявлено также о прекращении помощи другим странам в закупке вооружений у России и, наконец, значительно ужесточены уже существующие ограничения на экспорт в РФ товаров и технологий двойного назначения. Исключение пока сделано для поставок, предназначенных для совместных российско-американских космических программ.

Американские эксперты еще до Борисова говорили, что эффект от санкций может быть намного сильнее, чем оценивают российские чиновники и даже финансовые рынки, почти не отреагировали на новости о санкциях.

"То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужным", - сказал Борисов в среду на форуме "Госзаказ" (цитата по Интерфаксу).

Спустя примерно неделю после введения санкций Борисов, который в правительстве отвечает за весь промышленный комплекс, включая оборонный комплекс и химическую отрасль, заявил, что с сентября США будут формировать "перечни "стратегических" товаров и технологий".

2 марта США объявили о новых санкциях. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти санкции не имеют "ни эффекта, ни смысла". Российский минпромторг дополнил, что новые ограничения только ускорят процесс импортозамещения. Санкции вступили в силу 18 марта.

"Каждое утро мы с вами читаем, что США либо ввели, либо разрабатывают санкции против России. Европа их активно поддерживает, Латвия с Украиной постоянно выступают за расширение", - заявил в среду, 24 марта, вице-премьер Юрий Борисов.

В России все эти поставки проходят по закрытым статьям таможенной отчетности и снабжаются грифом SSSS. Товары, помеченные этим кодом, включают в себя оружие, боеприпасы, военную технику, в том числе корабли, гражданские и военные самолеты, ядерные и некоторые химические материалы. Всего в США в 2020 году таких поставок было сделано на сумму в $0,9 млрд.

Еще на 610 млн долларов были поставлены "ядерные материалы и изотопы", а на 590 млн долларов - некие "органические и неорганические химические соединения". В американскую статистику, кроме этого, попали поставки из России в США "военных самолетов и запчастей" на скромную сумму в 2,2 млн долларов.

Несмотря на утверждения российских официальных лиц о том, что любое взаимодействие с США в военно-технической сфере уже давно прекращено, официальные данные американского государственного Census Bureau показывают, что только в 2020 году Россия поставила в Соединенные Штаты "военного оборудования" на сумму почти в $120 млн.

"Введение этих санкций одновременно и Вашингтоном и Брюсселем свидетельствует о том, что и в США и в Европе не сомневаются, что Россия грубейшим образом нарушает международные соглашения, продолжая разработку и производство запрещенного во всем мире оружия массового поражения, - объяснил Русской службе Би-би-си бывший высокопоставленный чиновник Управления по контролю на иностранными активами Минфина США (OFAC), попросивший не называть его имени. - Единственный способ заставить Москву соблюдать требования Конвенции о запрещении химоружия - ввести максимально жесткие ограничение на любые деловые контакты с российской и военной и гражданской химической отраслью".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что введенные ограничения на экспорт вооружений и технологий вызывают в ведомстве "недоумение", и заявили, что последний раз США поставляли в Россию оружие по программе "ленд-лиза".

Не попали под санкции и ракетные двигатели РД-190. Их Россия должна поставлять в США до 2024 года.

Соединенные Штаты, в свою очередь, являются крупнейшим поставщиком грузов для России, подпадающих под точно такие же закрытые статьи. Согласно последним опубликованным данным минторга США за 2019 год (данные за 2020 пока не опубликованы), объем американского экспорта в РФ составил $5,8 млрд. Почти одна пятая часть от общего объема этих поставок, ровно 22%, подлежала специальному лицензированию в США.

В данном случае речь, скорее всего, в основном идет о гражданских самолетах и запчастям к ним, а также о ядерных материалах. Часть товаров могла быть экспортирована только в рамках специального режима о Правилах торговли оружием (ITAR)

По данным Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, только в 2019 году в Россию было экспортировано продукции, имеющей прямое отношение к военной техники и вооружению, на сумму в 11,5 млн долларов. Из опубликованных ведомством данных следует, что в РФ были отправлены грузы, имеющие отношение к нераспространению ядерного оружия, подпадающие под действие соглашений о стрелковом оружии, а также относящиеся к сферам борьбы с терроризмом и противодействию преступности.

Директор Института международной экономики и финансов ВАВТ минэкономразвития Александр Кнобель объясняет, что, с одной стороны, санкции затрагивают небольшой объем торговли, так как с 2014 года торговля вооружением уже практически приостановлена. Но с другой стороны, четкого списка таких продуктов нет, а значит в него в теории может попасть любой товар.