Еще одна жертва дома престарелых Халлисте борется за свою жизнь в больнице

86-летнего мужчину с деменцией пришлось поместить в дом престарелых, так как за ним нужно было постоянно присматривать, с чем его внуки не справлялись. Сначала все было хорошо, но с наступлением пандемии коронавируса ситуация поменялась. Так как визиты близких в дом престарелых были запрещены, внуки не знают, когда их дедушка на самом деле слег.

Коронавирус добрался и до дома престарелых. Внукам сообщили, что из-за этого дедушку переводят в другое отделение, но что он здоров. У него появились рвота и недержание, но это обычная реакция людей с деменцией на изменения. На следующий день в учреждении сказали, что ему уже лучше, он просто еще в замешательстве.

Однако спустя несколько дней внуки узнали, что у дедушки положительный тест на коронавирус и он очень сильно болен. Руководитель дома престарелых Мерле Палк сообщила, что пожилой мужчина не может больше говорить, двигаться, есть и пить, не узнает людей вокруг.

Внуки утверждают, что предложили вызвать дедушке скорую, но в доме престарелых ответили, что для этого якобы нет надобности. О том, кашляет ли он и есть ли у него проблемы с дыханием, внуки в тот момент не подумали спросить.

В тот же вечер один внук снова звонил Мерике Палк и узнал, что состояние дедушки очень плохое. Он позвонил на различные номера консультации врачей и везде был один совет: как можно скорее вызвать скорую помощь, так как нарушения движения и речи являются симптомами тяжелой стадии болезни.

Тогда уже внуки снова позвонили в дом престарелых и настояли на том, чтобы вызвать скорую помощь. К тому моменту состояние пожилого мужчины было настолько плохим, что его пришлось везти не в Вильяндискую больницу, а в Клинику Тартуского университета.